Daniel Ortega autorizó visita especial a reos comunes en Navidad, pero negó visitas a presos políticos

La visita especial se llevó a cabo de forma simultánea en todos los centros penitenciarios del país.

En ocasión de las fiestas de Navidad, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo autorizaron una visita especial de familiares a privados de libertad en los Centros Penitenciario Nacional Jorge Navarro conocido como “La Modelo” y en el Centro Penitenciario de Mujeres “La Esperanza”. Sin embargo, negó las visitas a los familiares de los más de 170 presos políticos en el país.

El medio oficialista 19 Digital, reportó que en “restitución” de derechos a los privados de libertad, unos cien reclusos de La Modelo recibieron una visita especial de sus familiares, entre ellos, padres, madres, esposas e hijos, con quienes compartieron un almuerzo y actividades culturales y recreativas.

“Hoy es un día especial porque estamos con nuestra familia, pasando una Navidad llena del amor de nuestra gente, damos las gracias al Comandante Daniel Ortega por esta oportunidad y privilegio”, dijo José Ignacio Castillo, reo común al portal digital.

El beneficio que se otorga cada año es un reconocimiento a la “buena conducta” de los prisioneros.

La visita especial se llevó a cabo de forma simultánea en todos los centros penitenciarios del país. Sin embargo, los 170 presos políticos no gozaron de este beneficio.

Ana Lucía Álvarez Vijil, hermana de la presa política Tamara Dávila dijo a 100%Noticias que la policía no les informó si tendrían alguna visita familiar

“En este momento no nos han dicho absolutamente nada sobre la posibilidad de una visita por la Navidad y Año Nuevo, así que estamos en el aire con total incertidumbre sobre lo que va a pasar sobre el futuro y sobre cuándo la vamos a ver, pensar en esta fecha en estas condiciones es sumamente triste” dijo Álvarez el pasado 24 de diciembre.

De igual forma, Margin Pozo, esposa del cronista deportivo Miguel Mendoza, hoy preso político, dijo que están clamando por un milagro “estamos orando muchísimo al Señor por un milagro, tenemos mucha fe”

En vísperas de la Nochebuena, Alejandra de 7 años pidió como regalo tener a su padre con ella, pero lamentablemente no logró tener ni una visita.

“Yo quiero mi papá, yo no quiero que me compres regalo yo quiero a mi papá de regreso, yo lo quiero abrazar, besar y le quiero decir cuánto lo he extrañado y quiero ver su carita, me toca consolarla (...) me decía hace poco mamá ¿será que Dios no me escucha? porque yo le he pedido por mi papá que regrese pero mi papá no ha regresado será qué Dios no me va hacer el milagro y eso realmente me parte el corazón porque hay días en que yo no encuentro palabras para poder consolarla” dijo Pozo con voz quebrantada.

Lesbia Alfaro, madre del preso político Lester Alemán, dijo a 100%Noticias que preguntó si permitirían el ingreso de comida especial, pero los oficiales le informaron que no había ninguna autorización.

“Estamos clamando por una justicia para todos porque son inocentes y sigo confiando en Dios, yo como madre pregunté al oficial que sí que nos tiene preparado tener visita o si nos van a aceptar pasarle siquiera una comidita, que nos dieran esa esa oportunidad, pero me respondió que él no me podía responder porque él no sabe él no tiene orientaciones.”, dijo