Álvarez: "Niño de Belén permite que los encarcelados por razones políticas puedan volver a sus hogares"

Monseñor Rolando Álvarez pidió este domingo al Niño de Belén, Jesús, por la liberación de los presos políticos para que pronto puedan volver a sus hogares. Al mismo tiempo, recordó a la familia migrante, así como a quienes perdieron a un ser querido a causa de la pandemia covid-19.

“Niño de Belén permite que quiénes están encarcelados por razones políticas puedan volver pronto a sus hogares, viene a nuestra mente el dolor de tantas familias que han perdido a un ser amado en estos casi dos años a causa de la pandemia. Un padre, una madre, un hijo, varios miembros de una misma familia ya no están entre nosotros la sagrada familia de Nazaret sea causa de Consuelo y Esperanza”, expresó

El prelado señaló que el futuro de la humanidad está en la familia ¿que podríamos decir del futuro de la familia nicaragüense? mientras se anuncia el nacimiento del Salvador, puente de la verdadera paz, resuena a nuestro alrededor y en el mundo entero vemos conflictos crisis y contradicciones parece que no terminan nunca y podrían pasar desapercibidos”

Respecto a las familias que viven el dolor de la separación por un hijo migrante o exiliado, Álvarez dijo que hoy continúa vivo el testimonio doloroso de la sagrada familia de Nazaret, la cual fue perseguida y exiliada.

“Perseguida que huye de su país de origen para salvar a su hijo, una familia migrante en Egipto, una familia en un país extraño, de una lengua extraña, de costumbres diferentes, una familia en el exilio; más de 2000 años han transcurrido y la historia se continúa repitiendo, cientos miles de familias viven situaciones de dramática inestabilidad e inseguridad y busca una nueva tierra que les pueda ofrecer pan, dignidad y paz es la migración de los desesperados hombres y mujeres, a menudo jóvenes”, manifestó

Agregó “A los que no queda más remedio que dejar su país aventurarse hacia lo desconocido cada día afrontan peligros en el intento de huir de una vida sin futuro, están desesperados y toman la decisión de salir de su tierra, sin saber que van a encontrar, que les va a pasar, conscientes que en esa decisión pueden perder la vida. A tantos hermanos nuestros nicaragüenses les ha sucedido, hermanos exiliados y familias migrantes con dolor nos ponemos bajo el amparo y la compañía de la familia de Nazaret”

Álvarez llamó a los creyentes a no habituarse frente a las tragedias “No pasen por alto, no corramos el riesgo de no escuchar los gritos de dolor y de desesperación de muchos hermanos y hermanas. La sagrada familia de Nazaret en medio de tanto dolor fue fiel al plan de Dios, sostenga la unidad de la familia nicaragüense, dé la fortaleza para cuidar y defender la vida y la fidelidad para cumplir el plan de Dios”