Familiares de Yoel Ibazan Sandino sin poder verlo desde hace 2 meses

El joven fue sentenciado a 12 años de prisión según información de sus familiares

Familiares de Yoel Ibazan Sandino dijeron a 100% Noticias que llevan casi dos meses de no poder verlo, que no les han permitido visitarlo, ni tampoco han podido hablar con él, razón por la que se siente muy angustiados, de no saber del joven que se encuentra en las celdas del sistema penitenciario de Tipitapa conocido como “La Modelo”.

“Estamos muy preocupados porque Yoel Ibazan Sandino ya el 05 de enero tiene 2 meses que lo ha secuestrado y nada que lo vemos, ni una llamada, ni visita nada no sé cómo está en La Modelo hemos pasado días muy duros de angustia” dijeron a 100% Noticias los familiares.

La familia está clara que la detención de su hijo es ilegal e injusta, y que lo único que él ha hecho es ejercer su derecho de expresarse libremente y por pensar diferente es que hoy se encuentra detenido.

“Yoel Ibazan Sandino por ejercer su derecho universal como es derecho a expresarse libremente y pensar diferente lo están injustamente endosando 12 años de prisión. Todo un montaje basado en la ley represora 1055 misma que el sistema judicial son cómplices de semejante aberración” afirmaron

Su familia lo describe como “un joven inteligente, buen hijo, muy de su casa, que no tiene problemas con nadie” además agregan que Yoel Ibazan le ha cumplido de la mejor manera a la patria y que ahora “estos desalmados le quieran robar su vida, juventud, sus metas, sueños, planes, es una aberración inquisidora para los jóvenes de este país”.

Asimismo, los familiares de Yoel Sandino agregaron que este 24 y 25 de diciembre no les permitieron la visita especial que a los demás reos les permitieron.

“Expresarse nada más es un derecho universal, un derecho humano, es completamente grave que por este motivo 12 años de prisión. Este 24, 25 ni una llamada a la que todos los reos y políticos tienen derecho a Yoel, se lo niegan todo”.