Organizaciones feministas ven con recelo “estrategia” gubernamental de prevención de femicidios

Rosario Murillo no anunció a la Corte Suprema de Justicia como parte de la “estrategia de prevención”.

10:03 AM

Los organismos defensores de los derechos de las mujeres ven con cierto recelo la estrategia anunciada por la vicepresidenta designada Rosario Murillo Zambrana, quien detalló que el régimen de Daniel Ortega trabajará una “estrategia de prevención” ante la ola de femicidios que atraviesa Nicaragua.

Marycé Mejía, Enlace Nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), expresó que la campaña anunciada por Murillo, no tendría buenos resultados si las instituciones que la trabajarán no toman en cuenta a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Además recordó que el Estado tiene la obligación de brindar atención sicológicas a las víctimas de la violencia de género.

Cuando la vicemandataria anunció la “estrategia de prevención”, no mencionó a la Corte Suprema de Justicia como parte del plan.

“Esta estrategia de prevención de los femicidios es parte de lo que nosotras hemos venido demandando y exigiendo, acompañado con campañas de sensibilización, con campañas educativas en niños, niñas y adolescentes, pero es importante que vaya acompañado con otras estrategias de atención a las víctimas, de acceso a la justicia, de reparación de los daños, principalmente con niños, niñas y adolescentes huérfanos de femicidios que son víctimas directas de esta violencia femicida”, expresó Mejía, quien ha lamentado la ola de violencia de género en Nicaragua.

“¿De qué sirve una estrategia donde no está integrada la Corte Suprema De Justicia que es un ente importante para la prevención de esta temática?”, se cuestiona Mejía, quien lamenta que desde el Estado de Nicaragua se promocione la “impunidad” al liberar a los reos comunes, entre ellos agresores de mujeres.

“Los indultos, los niveles de impunidad gravísimos que hay en Nicaragua, es decir, se quiere poner un parche a una problemática gravísima que debe de ser atendidas por muchas aristas, mucha estrategia”, insiste la socióloga.

“No puede haber mucha confianza de prevención o de una estrategia educativa de prevención cuando hay indultos, cuando hay hombres que andan prófugos de la justicia o los femicidas no son capturados”, sostiene Mejía

Educación

Marycé Mejía recordó que la campaña preventiva tiene que ir acompañada de educación y que las instituciones puedan ejercer su trabajo en cuanto la prevención de la violencia.

“No podemos hablar de prevención o de educación si no va acompañada de una atención de calidad a las víctimas y para remontarnos al contexto o a las realidades de muchas mujeres que han sobrevivido a esta violencia, hemos encontrado de que muchos femicidas andan libres y a muchas mujeres no se les tomó ni quiera las denuncias. Las comisarías fueron cerradas en su momento y ahora ha habido una reapertura pero no con la calidad que necesitan”, añadió.

La defensora de los derechos de las mujeres recuerda al Estado de Nicaragua que “se debe de trabajar una estrategia nacional para que sea efectiva”.