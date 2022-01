Monseñor Báez: Cuando faltan líderes auténticos llegan al poder los mediocres y los corruptos

Monseñor Silvio José Báez, hizo referencia en su homilía de este 9 de enero que el profeta Juan el Bautista descendió del pedestal en el que la gente lo puso y anunció que él no era el Mesías porque Juan como profeta y líder auténtico siempre habló con la verdad, sin embargo, denunció que hoy se vive una carencia alarmante de liderazgo. Un mensaje que llega a Nicaragua en víspera de la ceremonia de juramentación de Daniel Ortega, este 10 de enero.

Lea Más: Santa Agatha: la iglesia en Miami que da consuelo a los migrantes nicaragüenses

“Cuando faltan líderes auténticos y consistentes, llegan al poder los mediocres y los corruptos. Cuando los liderazgos en los que la gente ha confiado defraudan y se corrompen, llegan al poder quienes dominan dividiendo con la mentira e imponiéndose con la violencia”, destaca Báez.

Asimismo, señala que “los auténticos líderes no se colocan por encima de la gente, ni son distantes de la gente. No viven sentados en escritorios o vendiendo su imagen en los medios de comunicación, ni tampoco se ponen al lado de grupos privilegiados porque tienen más dinero o son más influyentes, Los verdaderos líderes se ponen en fila y comparten la suerte de la gente. No hay liderazgo sin solidaridad. Necesitamos líderes que no busquen sus propios intereses, que amen a la gente y que no se dobleguen ante el dinero o la fama”.

En su homilía, el religioso también pidió no perder la esperanza e invitó a la feligresía a creer que no todo está perdido.

Recuerde Leer: Álvarez: “Solo con servicio podremos ser capaces de que nuestra Patria no se vaya al abismo”

“Siempre pueden surgir nuevos liderazgos que no defrauden y luchen por un futuro mejor para todos. Deben ser como Jesús: humildes y solidarios, abajarse, sentirse pueblo y caminar codo a codo con el pueblo, sin excluir ni privilegiar a nadie. El verdadero líder siente los problemas del pueblo, sabe interpretar sus anhelos, está a su lado, camina con él y se pone a su servicio”, dijo monseñor.