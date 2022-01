Padre Edwin Román confirma que deja parroquia San Miguel de Masaya, iglesia nombra a sustituto

El religioso se encuentra en Estados Unidos atendiendo problemas de salud.

La Arquidiócesis de Managua informó de cambios de sacerdotes en varias parroquias, a quienes este domingo asignó “nuevas misiones pastorales”. Entre los nombramientos de párrocos destaca el nombramiento del presbítero Ramón López, quien fue nombrado “Administrador” de la parroquia San Miguel Arcángel, en Masaya.

El párroco de la iglesia San Miguel Arcángel era el padre Edwin Román, quien estuvo siete años al frente del templo y ahora se encuentra en Miami, en Estados Unidos. El religioso confirmó a 100% NOTICIAS que ha dejado la parroquia por solicitud propia realizada al cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua.

Lea: Samantha Jirón cumple 22 años de edad encerrada en una celda del Sistema Penitenciario

“De la arquidiócesis de Miami tengo permiso para estar ayudando en la iglesia Santa Agatha y puedo celebrar algunas misas. No me he exiliado porque no lo he solicitado”, explicó el padre Edwin Román.

“Yo he venido conversando con el cardenal por los permisos que me concedió, como me he estado viéndome (chequeándose) la salud, le pedí permiso al señor cardenal. Gracias a Dios he estado mejorando”, expresó el religioso.

Amenazas directas de Rosario Murillo

El padre Edwin Román, que durante la represión policial y paramilitar del año 2018 contra el pueblo de Masaya por parte de la dictadura, también confirmó que mejorado emocionalmente.

Lea más: Monseñor Álvarez alerta de masiva migración de familias, parroquias se quedan sin jóvenes

El religioso dijo que su decisión de quedarse en Estados Unidos es por petición de su propia feligresía, quienes le han sugerido “no regresar” para salvaguardar su vida. El mismo sacerdote confirmó a 100% NOTICIAS que ha recibido amenazas directas de parte de la vicedictadora Rosario Murillo.

“La parroquia necesita un párroco perenne (que dure mucho tiempo) y ahorita no veo las condiciones para regresar. La misma feligresía y familiares me dicen Padre no venga. Todos sabemos como están las condiciones ahorita y las amenazas que he recibido directamente de Rosario Murillo,”, manifestó el padre Edwin.

El Padre Edwin Román fue difamado en el año 2018 por la dictadura, mediante un fotomontaje en donde afirmaban que el religioso se encontraba ebrio y dormido sobre una mesa.

“Cuando uno sale de una parroquia sale con mucho pesar, sale llorando, uno es sacerdote para servir a Dios, donde el obispo lo mande” manifestó Román quien siente ahora la misión de dar aliento y alivio a los miles de nicaragüenses que llegan exiliados a Miami producto de la persecución política en Nicaragua.

“Se nos arrancó un trozo de mi tierra. Gracias a Dios el Padre (Marcos Somarriba) me dio albergue, aquí que me apoya en cambio otros nicaragüenses vienen sin tener a nadie” manifiesta el sacerdote ahora en el exilio, pero que aún no pide refugio formal.

Lea también: Migración: Conmovedor relato de perseguido político, narra sus 25 días de viaje a EEUU

Durante las protestas contra la dictadura, la parroquia San Miguel Arcángel sirvió de refugio para muchos jóvenes que habían sido heridos por los paramilitares y agentes policiales que por órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo disparaban a matar contra los manifestantes.

“Me da gusto servir a la gente que viene llegando (Miami), la gente viene buscando a Monseñor Baez, se reúnen con él y conmigo. Mucha gente de Masaya que atendí heridos, aquí los volví a ver en Miami. Un joven atendido en dispensario de iglesia con bala en el pie, ahora lo volví a ver andando aún con la bala en el pie. De todas las partes de Nicaragua vienen aquí” añadió el valiente sacerdote a 100% Noticias

La Iglesia de los Masaya también sirvió de refugio para las madres de los presos políticos y víctimas de abril, quienes fueron asediadas por la dictadura.