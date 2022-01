Nicaragüense en coma, tras ser arrastrado y quemado en Costa Rica

Hasta el momento se desconocen las causas del ataque y quién o quiénes fueron los responsables.

El nicaragüense Genaro Antonio Vega Pérez de 34 años de edad se encuentra en coma, luego de ser víctima de una agresión en la que le quemaron gran parte de su cuerpo en la playa Potrero de Cabo Velaz en Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica.

“Está en un coma inducido, no está bien. Tiene quemaduras en el cuello, el pecho y las piernas. Yo lo conozco bien, es una persona muy querida aquí en el pueblo por ser alegre, divertido y de no hacerle daño a nadie”, indicó Fressia Méndez, amiga de la víctima al Diario Extra.

Extraoficialmente se conoció que a Vega Perez lo golpearon y la arrastraron por unos 100 metros antes de rociar algún tipo de combustible para después prenderle fuego.

La amiga de la víctima sospecha que el ataque estaría motivado por las preferencias sexuales de Vega, es decir un crimen de odio porque sus pertenencias no fueron robadas. Esta versión continúa en investigación.

“Por la mañana la hermana me llamó para preguntarme si yo sabía algo de él, porque siempre se venía después del trabajo a mi casa y me contó que un policía había encontrado a un muchacho tirado, entonces pregunté y me confirmaron que sí era él, que lo habían encontrado quemado y golpeado”, contó

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), informó que el hallazgo de Vega lo realizó la Policía Turística a las 2 a.m. frente al Hotel Mediterráneo.

Hasta el momento se desconocen las causas del ataque y quién o quiénes fueron los responsables. Vega trabaja como salonero.

Actualmente se encuentra en condición grave en el Hospital San Juan de Dios, en San José.