Rector de Universidad Paulo Freire: "¿contra quien se está vengando el gobierno?" en Nicaragua

El Rector fundador de la Universidad Paulo Freire (UPF), el Dr. Adrián Meza, reaccionó sorprendido por la cancelación de la personería jurídica que hizo la Asamblea Nacional a esta casa de estudio privada que alberga a 1,200 estudiantes. Meza resaltó que si es represalia por respaldar a sus estudiantes en el 2018, pues no se arrepienten de haber tomado la postura correcta.

"Sorprendido, si hablamos de sentido común, pero por otro lado estamos en una Nicaragua de incertidumbre intensa" aseguró Meza a Nicaragua Actual.

Insistió en que cumplieron con todos los requerimientos que les hizo el Ministerio de Gobernación el año pasado, pero en esta entidad se negaron en aceptar los documentos.

"Sorprendido porque las imputaciones que nos hace la Asamblea Nacional, no son ciertas, hace 15 días, fui yo personalmente, para entregar los estados financieros que la dirección de registro de asociaciones no había querido recibir el año pasado, para dejarnos de rodeos fui yo personalmente, y no los quisieron recibir" expresó Meza.

Según el rector le pidieron que firmara un documento que decía que los "estados financieros tenían inconsistencias, les dije que cómo iba a firmar, si no los han revisado, y ahora nos desayunamos que se cancelan las personerías jurídicas de las universidades" reclamó.

Pidió que se garantice la continuidad de los estudiantes ya que no pueden pagar las decisiones "unilaterales y arbitrarias" en el régimen.

¿Contra quien se venga el gobierno de Nicaragua?

El rector Meza se preguntó "¿contra quien se está vengando el gobierno?" pues estas cancelaciones generan un clima de incertidumbre "esperábamos formas dialogadas a la crisis que hay en el país, pero esto no contribuye en nada" dijo.

Recordó que en el año 2018 varios de los estudiantes estuvieron presos como producto de la represión gubernamental del régimen y destacó que no se arrepiente de haber estado al lado correcto de la historia, acuerpando a sus estudiantes y demandando el respeto de los derechos humanos.

"Nosotros como universidad, lo que hemos hecho es asumir lo que cualquier universidad con una onza de decencia tenía que asumir con los acontecimientos vinculados a tortura y muerte de estudiantes" pronunció Meza.

Agregó que "si esa esa la verdadera razón del porque nos cerraron, quiero decirles que tengo mi conciencia tranquila, porque la UPF hizo que como universidad tenía que hacer en Nicaragua. No me arrepiento, jamás la universidad se va a arrepentir de las graves violaciones señaladas al gobierno" manifestó el rector de la UPF quien dice que dentro de sus estudiantes están 600 maestros de colegios públicos que pagaban un arancel mensual de 17 dólares, porque estaban subsidiados con el presupuesto de la universidad.

Los diputados de facto de la dictadura de Daniel Ortega aprobaron con 75 votos la cancelación de la personería jurídica de la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico, Universidad Politécnica de Nicaragua UPOLI, Asociación Instituto Agropecuario de la Diócesis de Estelí, Asociación de colegios parroquiales de la Diócesis de Estelí, Cáritas diocesana de Estelí, Familia Padre Fabretto.

También fueron canceladas la Asociación Comisión de Justicia de la Diócesis de Estelí, Asociación Centro Cultural del Norte de la Diócesis de Estelí, Fundación Michelangelo Foundation, Asociación Pro Desarrollo de Estelí, Asociación de fomento creación de Graduados, Asociación de Estudios Humanitarios (UNEH) y cuyo rector es Fanor Avendaño Soza, Asociación Popular Nicaragüense (UPONIC) y la Asociación Universidad Paulo Freire (UPF).