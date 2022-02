Universidad Thomas More niega vínculos con asociación cancelada este jueves

La Universidad negó tener vínculos con la Asociación Thomas More y llamó a la comunidad educativa a mantener la calma.

La Universidad Thomas More emitió un comunicado en el que deslinda vínculos con una de las asociaciones ilegalizadas este jueves por el Ministerio de Gobernación.

Esta mañana, el Ministerio de Gobernación publicó en La Gaceta, (Diario Oficial), la cancelación de la personería jurídica de la “Asociación Universidad Thomas More”, lo que ha causado rechazos entre la opinión pública de Nicaragua.

“En referencia a la publicación en la Gaceta número 22 con fecha del 3 de febrero de 2022, nos permitimos aclarar a la Comunidad Educativa, Padres de Familia de la universidad Thomas More y al público en general, que la Asociación mencionada en dicha publicación y en las redes sociales de los medios de comunicación, no tienen ninguna relación con nuestra institución que fue constituida en la República de Nicaragua”, expresó la universidad Thomas More mediante un comunicado colocado en su sitio web.

El documento que cubre toda la pantalla al abrir la dirección web, informa que la universidad “funciona desde hace 25 años”, negando que el alma máter haya sido cerrada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Agradecemos tomar nota de esta aclaración”, dice el escueto comunicado de la Universidad Thomas More.

Este jueves, el turno de cierre le tocó a la Asociación Universidad Thomas More, Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales (UCEM), Universidad Internacional de la Florida, Universidad Estatal de Michigan, Corporación Universidad de Mobile, Fundación Universidad Particular en Ciencias del Mercado y Wake Forest University.

Según el Ministerio de Gobernación, controlado por Ortega informó la cancelación de las siete universidades por supuestamente incumplir sus obligaciones conforme a las leyes que regulan a los organismos sin fines de lucro.

“No reportaron por más de 10 años estados financieros conforme periodo fiscal, desgloses detallados, ingreso, egresos, balanza de comprobación, detalles de donaciones”, indica la resolución publicada hoy en la Gaceta, pero con fecha de resolución el 14 de enero del 2022.

Las siguientes universidades originarias del exterior fueron restringidas ante el Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 147 Ley General sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro.