Rector Adrián Meza se exilia en Costa Rica, tras confiscación de su universidad en Nicaragua

El académico informó que las autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica lo citaron para el próximo lunes 09 de febrero para revisar su caso.

El Rector fundador de la Universidad Paulo Freire (UPF), el Dr. Adrián Meza, se exilió en Costa Rica, luego que el dictador Daniel Ortega canceló la personería jurídica de esta Alma Mater por supuestamente incumplir con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones civiles sin Fines de Lucro, lo cual fue negado por Meza.

“Me siento obligado a ser directo ya que estoy en tierra costarricense, en los trámites para venir he solicitado formalmente al Estado de Costa Rica el estatus de refugio porque uno no puede venir a Costa Rica irrespetando las leyes del país”, dijo Meza en una entrevista a Nicaragua Actual.

LEER MÁS: Régimen en Nicaragua cancela asociaciones de diócesis de Estelí, universidad Paulo Freire y UPOLI

El académico informó que las autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica lo citaron para el próximo lunes 09 de febrero para revisar su caso.

“Agradezco al Estado de Costa Rica la celeridad con la que ha atendido mi solicitud y por supuesto estaré a expensas de lo que el Estado de Costa Rica resuelva sobre mí estatus en este país”, indicó

“No somos enemigos”

Al mismo tiempo, el director de la cancelada Universidad Paulo Freire, expresó que las universidades no son “enemigas” del gobierno.

“Señores ustedes se encargan de construir enemigos en todas partes”.

LEER MÁS: Régimen en Nicaragua cancela a siete universidades más entre ellas la UCEM

Asimismo, el académico advirtió que Daniel Ortega se enfrentará a un proceso “embarazoso” cuando el Consejo Nacional de Universidades, (CNU) no resuelva con eficacia la continuidad de las carreras en las instituciones canceladas.

“Cuando los estudiantes pregunten ¿Yo ya hice mi curso de titulación? ¿Cómo va hacer lo de mi título? ¿Yo pagué mi título conforme a la ley anterior, me van a devolver mi dinero? no sabemos; los docentes ¿vamos a continuar con los mismos programas curriculares? o ¿el CNU va a definir? no han terminado de resolver el problema de la UHISPAM y ya están cerrando doce universidades más, ¿cuál control? lo que están diciendo están cerrada, no ser que el control se limita nada más a los policías que llegan”, expresó

Agregó “En el tema académico tienen que tener claro ¿cómo van a continuar los programas curriculares? ¿Cómo va a continuar la lógica didáctica de los docentes? ¿cómo van a continuar los ciclos académicos de los alumnos? ¿Cómo va a continuar el importe de los estudiantes en la lógica arancelaria? si usted no tiene respuesta para eso entonces por favor señor no vaya a decirle a don Daniel y a doña Rosario qué es importante controlar la universidad porque después va a ser que se régimen político atraviesa una situación embarazosa”

SEGUIR LEYENDO: CNU “garantizará continuidad académica” en universidades canceladas en Nicaragua

La Universidad Paulo Freire está entre las casas de estudios superiores ilegalizadas desde diciembre pasado, número que se elevó a 14.