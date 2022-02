Confiscación de universidades en Nicaragua es “inconstitucional” aseguran abogados

10 a.m.

El Art. 44 de la constitución establece que las universidades no pueden ser intervenidas “Sus bienes y rentas no podrán ser objeto de intervención, expropiación ni embargo, excepto cuando la obligación que se haga valer tenga su origen en contratos civiles, mercantiles o laborales”

Luego que los diputados sandinistas aprobaron crear tres leyes para administrar las universidades que fueron despojadas de su personería jurídica. El abogado Yader Morazán explicó a 100% Noticias que son “inconstitucionales” las nuevas legislaciones que pretenden convalidar la confiscación de los bienes inmuebles, bienes tangibles e intangibles y medios de transporte de los Centros de Estudios Superiores cancelados.

Morazán dijo que la legislación aprobada contradice la autonomía académica, financiera y administrativa de las universidades. También violenta la prohibición de no intervención, no expropiación y no embargos constitucionales.

“Aplican esta ley de forma retroactiva debido a que el CNU ya estaba ejerciendo las funciones que hasta ahora le está otorgando la ley, todos sabemos que la ley rige hacia el futuro y no para el pasado, y desde que comenzó a actuar el CNU eran actuaciones ilegales e ilegítimas porque no gozaban de ningún sustento jurídico, es decir se había arrojado atribuciones que no le corresponden”, explicó el abogado.

LEER MÁS: Declaran culpable a Suyén Barahona e imponen 10 años de cárcel a Ana Margarita Vijil

También el especialista explicó que la cancelación para la persona jurídica de organizaciones sin fines de lucro establece que los bienes deben ser disueltos conforme a los estatutos o el acta constitutiva.

En la constitución política el Art. 44 del “Derecho de propiedad” manda a “garantizar el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción. En virtud de la función social de la propiedad, este derecho está sujeto, por causa de utilidad pública o de interés social, a las limitaciones y obligaciones que en cuanto a su ejercicio le impongan las leyes”.

Este mismo artículo contempla que los bienes inmuebles mencionados en el párrafo primero pueden ser objeto de expropiación de acuerdo a la ley, previo pago en efectivo de justa indemnización. “Se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.

SEGUIR LEYENDO: Médicos están obligados a otorgar subsidios por Covid-19 en Nicaragua y el INSS a pagarlo

También el Art. 125. “Autonomía de los centros de educación superior” establece que “Las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior gozan de autonomía académica, financiera, orgánica y administrativa, de acuerdo con la ley”

Según este artículo constitucional, las universidades no pueden ser intervenidas “Sus bienes y rentas no podrán ser objeto de intervención, expropiación ni embargo, excepto cuando la obligación que se haga valer tenga su origen en contratos civiles, mercantiles o laborales”

LEER MÁS: "Me matan a un hijo y me echan preso al otro", drama de un padre nicaragüense

El abogado Braulio Abarca del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más informó que la dictadura de Daniel Ortega sigue cometiendo una grave violación a los derechos humanos.

“Han violentado no solamente la autonomía universitaria sino también la libertad de cátedra, la libertad de expresión, la propiedad privada y el derecho a la educación del cual gozan los nicaragüenses (…) esto simboliza un atropello a la juventud”, dijo Abarca.