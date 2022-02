En redes sociales circulan vídeos en los que se observa a miembros de UNEN recorrer los pasillos de esta alma mater acompañados de “chicheros”.

Luego que los diputados sandinistas aprobaron la Ley Creadora de Universidad Nacional Politécnica (UNP) para administrar los programas académicos que eran ofrecidos por la extinta Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI); miembros de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), llegaron al recinto universitario para “celebrar” dicha confiscación.

En redes sociales circulan vídeos en los que se observa a miembros de UNEN recorrer los pasillos de esta alma mater acompañados de “chicheros” quienes tocaban la canción del “comandante se queda”.

“Aquí estamos en rectoría donde tuvimos un montón de reuniones discutiendo y peleando por los estudiantes, ahora ya no es necesario eso porque la universidad es pública” dice Verónica Gutiérrez, integrante de Unen.

#LoÚltimo Así celebran propagandistas de Daniel Ortega, la confiscación de la UPOLI. Recorrieron universidad con chicheros sonando Ortega se queda y con banderas rojinegras. FSLN mata autonomía universitaria y las convierte en cuartel del partido https://t.co/c5dRYgSiMV pic.twitter.com/0ULXT3Gggh — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) February 7, 2022

Además de la canción propagandística, los integrantes de Unen llegaron con banderas del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), lo que confirma que el régimen de Daniel Ortega mató la autonomía universitaria.

LEER MÁS: Ernesto Medina: universidades confiscadas no se les puede llamar "universidades" son "cuarteles" del régimen en Nicaragua

“Está demostración propagandista se asemeja a la propaganda Nazi porque celebraban las atrocidades y las venden como algo bueno para el país. Ir con bombos y platillos celebrando un robo, una confiscación, queriendo normalizar los atropellos del régimen, burlándose de los derechos alcanzados por miles de estudiantes que por años han defendido y hasta mucho han dado la vida por la autonomía universitaria no tiene nombre”, dijo la estudiante Neyma Hernández, quien asegura que el libre pensamiento jamás será ocupado.

Cuarteles

La semana pasada el catedrático y experto en educación, Ernesto Medina, dijo a 100% Noticias que las universidades confiscadas no pueden ser consideradas “universidades” debido a que se convertirán en “cuarteles” donde los estudiantes serán “domesticados”.

“Estas instituciones van hacer la mueca que están formando profesionales, pero lo único que quieren es domesticarlos y soportarlos mientras estén callados, mientras no digan nada, no piensen, no critiquen y eso es la muerte, están terminando con las universidades en Nicaragua”, dijo Medina en el programa 100% Entrevistas con Lucia Pineda Ubau.

SEGUIR LEYENDO: Declaran culpable a Suyén Barahona e imponen 10 años de cárcel a Ana Margarita Vijil

El catedrático señaló que en los nuevos cuarteles no habrá espacios para debatir y estimular el pensamiento crítico. “Es un poco menos que cuarteles para entrar hay una seguridad horrible por todos lados, hay controles, están pendientes de lo que uno dice, hace y con quién anda, son cuarteles porque no hay espacios para debatir libremente cualquier tipo de idea, no es un lugar donde se estimula el pensamiento crítico”, manifestó

UNEN funge como brazo político de Daniel Ortega para controlar las acciones universitarias. Se encarga de dar favores a los estudiantes afines que participan en las marchas progubernamentales, también son responsables de confeccionar ‘listas rojas’ con los nombres de aquellos estudiantes que debían ser expulsados.