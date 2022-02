Este viernes un grupo de pobladores beneficiados con los programas de la ONG impidieron que miembros de la policía sandinista ingresarán a tomarse la propiedad

"Nos tocaron el corazón, nos tocaron el alma" dijo la maestra y militante sandinista Claudia Lovo a 100% Noticias, luego que miembros de la sancionada policía sandinista intentaron tomarse la propiedad de la ONG Padre Fabretto, la cual fue despojada de su personería jurídica por parte de la Asamblea Nacional por órdenes de Daniel Ortega.

En declaraciones a 100%Noticias Lovo dijo sentir "vergüenza" por la decisión que tomaron los dirigentes del partido rojo y negro "hemos escuchado noticias de lo que el gobierno ha estado haciendo, el día de hoy sentimos en carne propia nos tocaron el corazón, nos tocaron el alma porque tocaron algo sagrado cómo es la asociación familia Padre Fabretto"

La militante sandinista manifestó que la comunidad está indignada porque no existe una sola persona que no se haya beneficiado del proyecto "creen que con quitar al personal y quitar los beneficios a los niños van a callar a la gente, todos nosotros estamos indignados"

Lovo resaltó que la ONG ha beneficiado a 29 escuelas de la comunidad proporcionando el complemento para la merienda escolar, por lo cual considera que la cancelación de la personería jurídica es un retroceso.

"Estamos queriendo salir de la pobreza, que haya una mejora mejor educación de calidad, pero parece que estamos caminando hacia atrás al quitarle la personería jurídica a esta asociación reconocida a nivel nacional e internacional que cuenta con donante de Estados Unidos y España están afectando a la mayor parte de la población de San José de Cusmapa, no hay un cusmapeño que no haya pasado por la Familia Fabretto, todos somos beneficiados de una u otra manera" enfatizó

En este sentido, la maestra señaló que la población está unida para no permitir que se tomen las instalaciones "la alimentación en los niños eso es lo que más le duele a los habitantes de las comunidades aledañas, estamos unidos en esta lucha porque lo que queremos es hacerle llegar el sentir de nuestro pueblo de nuestra comunidad a Daniel Ortega"

Agregó "tenemos 2,500 niños que son atendidos por esta asociación Fabretto con diferentes beneficios como son reforzamiento escolar, clases de danza, clases de computación, inglés, alimentación, almuerzo, refrigerio. Además, a las escuelas que están en las comunidades les entregan complementos porque el Mined solo garantiza el arroz, los frijoles y el cereal; entonces ellos garantizan el resto"

Lovo expresó que la comunidad no va a permitir que quiten las instalaciones "es una lucha que tenemos porque no queremos dejarnos quitar los edificios de Fabretto que con tanto sudor luchó ese hombre santo para que hoy en día solo venga el Estado apoderarse de los edificios y los hagan oficinas de gobierno, no es justo ver los comedores vacíos (...) Muchas personas que hoy quedan sin oportunidad de continuar con sus estudios universitarios porque contaban con una beca; igualmente 36 trabajadores que pasan a la lista de desempleados en el municipio"