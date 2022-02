Báez: "Quien perdona, no renuncia a sus derechos de justicia, el perdón se opone al rencor y a la venganza"

El religioso aseguró que el perdón cada persona lo ofrece desde su corazón

Monseñor Silvio Báez en su homilía de este domingo hizo referencia al odio y al perdón explicando que el perdonar no exime al agresor o verdugo de la justicia, además señaló que los delitos cometidos se deben de pagar en los tribunales de justicia y que el perdonar es un evento privado que pertenece a la esfera íntima de la persona.

“No olvidemos que perdonar es un evento privado que pertenece a la esfera íntima de la persona. Los delitos hay que pagarlos en los tribunales de justicia, el perdón cada persona lo ofrece desde su corazón. Perdonar no es olvidar el mal recibido, ni justificar la actuación del agresor, ni mucho menos eximir al culpable de pagar ante la justicia por sus delitos. Quien perdona, no renuncia a sus derechos de justicia. El perdón se opone al rencor y a la venganza, no a la justicia” dijo el religioso en su homilía de este domingo 20 de febrero.

Recuerde Leer: Cardenal autoriza procesiones de Semana Santa en Nicaragua, pero con medidas ante Covid-19

De igual manera destacó que “vivimos en un mundo donde lamentablemente domina la injusticia, la violencia y la maldad. Desgraciadamente sigue habiendo verdugos y víctimas. Nosotros mismos nos damos cuenta de que, cuando recibimos una ofensa o somos agredidos, brota en nosotros espontáneamente el rencor y el resentimiento y, en el peor de los casos, los deseos de venganza. Cuando las personas y los pueblos se dejan llevar por estos sentimientos, permiten que el mal siga aumentando con su espiral diabólica destruyendo personas, familias, sociedades enteras. Mientras no se pone un freno, un dique al mal, el mal sigue haciendo estragos” agregó.

Sin embargó señala que Jesús desea que colaboremos a eliminar el odio y la violencia en el mundo.

“No nos está pidiendo que sintamos cariño o simpatía hacia quien nos ha dañado o es hostil con nosotros. Jesús lo que nos pide es no hacer el mal a quien nos ha hecho el mal y no alimentar el odio y el deseo de venganza cuando nos sentimos heridos, maltratados o humillados. Jesús incluso nos pide estar dispuestos a hacer el bien a quien nos ha dañado y hasta rezar por estas personas” dijo Báez.

Lea: Padre Edwin Román pide "mano dura" contra dictadura y Cardenal lamenta que hablen mal de la Iglesia

Asimismo, destacó que “esta propuesta de Jesús es particularmente importante para lograr cambios sociales auténticos, que no signifique simplemente pasar de una violencia a otra y de una tiranía a otra. Solo erradicando el odio y la crueldad del corazón podremos tener un futuro distinto, pues “copiar el odio y la violencia del tirano y del asesino es la mejor manera de ocupar su lugar”.