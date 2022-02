Minsa reporta 225 muertes por la covid-19 y 18.024 contagios desde 2020

Managua, 22 feb (EFE).- El número de muertos causados por la covid-19 alcanzó los 225 en Nicaragua desde que la pandemia fue detectada en el país, en marzo de 2020, con 18.024 casos confirmados, informó este martes el Ministerio de Salud.



En los últimos 7 días, Nicaragua registró 109 nuevos casos y una muerte por la enfermedad, lo que elevó a 18.024 los contagios confirmados y a 225 los decesos acumulados, según el informe de las autoridades de salud.



De acuerdo con el Ministerio de Salud, desde octubre de 2020 la pandemia ha quitado la vida a una persona cada semana, de manera constante.

"En la presente semana hubo un fallecido atribuible a covid-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento, debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas", según el informe oficial, sin precisar la cantidad de muertos.



El Ministerio de Salud no explicó la relación entre los muertos por el coronavirus y los fallecidos con enfermedades crónicas en Nicaragua, un país de 6,6 millones de habitantes.



Los datos oficiales contrastan con los del Observatorio Ciudadano Covid-19, una red de médicos independientes que da seguimiento a la pandemia y que reporta 5.976 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, así como 31.890 casos sospechosos de contagio.



El Ejecutivo señala que el 84 % de los 6,6 millones de habitantes de Nicaragua ya cuentan con al menos una dosis de vacuna contra la covid-19, mientras que el 60 % cuenta con el esquema completo.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha ubicado los niveles de vacunación de Nicaragua entre el 35,7 % y el 38,6 %, de los más bajos de América.



La OPS también ha señalado que en Nicaragua ya circulan todas las variantes de preocupación del coronavirus SARS-CoV-2, que provoca la covid-19, principalmente la más reciente, conocida como ómicron.



No obstante, el Gobierno nicaragüense, que no ha puesto restricciones para detener la propagación de la pandemia y es criticado por el manejo de la información sobre la misma, hasta ahora no ha reconocido ni descartado públicamente la presencia de ninguna de las variantes.