Nicaragua Actual cumple tres años de fundación, periodismo en resistencia

9:29 a.m.

Nicaragua Actual es el espacio independiente donde el nicaragüense, dentro y fuera del país, sabe que es escuchado, se entera de lo que acontece y, sobretodo, ve al medio en defensa de los derechos y libertades.

Yelsin Espinoza, Gerall Chávez, Ulises Mendieta, Héctor Rosales y Leticia Gaitán, jóvenes exiliados en Costa Rica por la persecución y amenazas de muerte desatada por el Gobierno de Daniel Ortega, por su cobertura periodística al estallido social del 2018, conformaron un 1 de marzo, la plataforma digital Nicaragua Actual, un medio de comunicacion que se ha convertido, en poco tiempo, en una referencia de información creíble para los nicaragüenses en todo el mundo.

Yelsin Espinoza Reyes, periodista valiente, afirma que desde el momento que nace Nicaragua Actual, fue con la finalidad de informar cuando la censura era y continúa siendo una realidad en el país.

Lea: Rosario Murillo felicita periodistas en su día, mientras mantiene a varios encarcelados y medios confiscados

“Por ello, no ha habido día en el que no brindemos noticias, en el que no le pongamos a disposición el medio a la audiencia, a nuestra población, para que denuncie, exponga y su voz tenga eco”, expresa Espinoza.

Nicaragua Actual es el espacio independiente donde el nicaragüense, dentro y fuera del país, sabe que es escuchado, se entera de lo que acontece y, sobretodo, ve al medio en defensa de los derechos y libertades, define Espinoza.

Agrega que subsistir, desde aquel 1 marzo de 2019 hasta hoy 1 de marzo de 2022, es una lucha diaria que libran con la fe puesta en Dios y la disposición de ofrecer lo que ellos son: Periodistas para y por la sociedad.

Atacada por todos los flancos

Mantener al medio vigente ha sido complejo en el contexto de Nicaragua; la estabilidad del medio ha sufrido golpes que van desde financieros hasta de boicot, ataques del gobierno y campañas de desprestigio que nunca pasaron de ser eso: falsedades que caen con su propio peso.

Lea más: Roberto Samcam: a Daniel Ortega se le desarmó el tablero, perdió Putin, pierde Ortega

Relata que fue muy duro el comienzo en el exilio. Recuerda que en varias ocasiones tuvieron que trabajar sin tener un plato de comida asegurado, con los tres colones que tenían y reunían.

“Entre todos comíamos y seguíamos… la audiencia formó y levantó con sus donativos a Nicaragua Actual, eso te dice el nivel de aceptación y confidencialidad que tiene la gente hacia NA”, dice.

“Somos realistas, cercanos a los que sufren y creemos en la dignidad del ciudadano, si eso nos aleja de la imparcialidad, llámennos humanistas; tenemos un compromiso con los nuestros y eso incluye valorar su vida, libertad y derechos”, concluye Yelsin, joven muy admirado por los seguidores de NA por su valentía.

Nicaragua necesitaba voces que denunciaran las violaciones de derechos humanos

Cuando Héctor Rosales salió de Nicaragua y pasó la frontera, pensó que se iba por unos cuantos meses al exilio a Costa Rica, porque tenía la confianza y la fe de que las cosas cambiarían en el país, pero no fue así. Ya han pasado tres años desde que dejó su casa, su familia y su trabajo, pero su vida como periodista no terminó ahí con la persecución de la dictadura, él ha seguido informando de manera responsable y es uno de los fundadores de Nicaragua Actual.

Lea también: "Daniel Ortega no puede hablar en nombre de Nicaragua", dicen 41 organizaciones de oposición al condenar invasión a Ucrania

“Nos encontramos con las manos atadas, precisamente cuando venimos a este país y, por un momento, en lo personal pensé que ya no iba a seguir ejerciendo el periodismo, tenía que buscar forma de sobrevivir en el exilio, pero nos motivó precisamente esas ansias y ese compromiso que tenía con los nicaragüenses de poder seguir informando”, expresa nostálgico Rosales.

Con mucha certeza afirma que Nicaragua necesitaba voces que denunciaran las violaciones de derechos humanos, necesitaban medios de comunicación para que esa información llegara a todos los rincones del país, sobretodo a nivel internacional y con ese compromiso, junto a sus colegas, decidieron fundar Nicaragua Actual un primero de marzo del 2019.

Relata que crearon la plataforma en nombre de Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora, que se encontraban secuestrados por la dictadura y, qué mejor manera haciéndolo el 1 de marzo, Día Nacional del Periodismo, para denunciar las arbitrariedades que cometía la dictadura en contra del pueblo de Nicaragua, en contra de la libertad de expresión, en contra de los periodistas que se vieron obligados a exiliarse para proteger sus vidas y su seguridad.

“Creo que somos muy útiles en estos 3 años estando desde el otro lado de la frontera informando, porque si estuviéramos en Nicaragua, creo que cada uno de nosotros estuviera pasando la lamentable situación que está pasando, en este caso, Miguel Mora y Miguel Mendoza y otros periodistas también que han sido encarcelados”, dice Rosales.

Recuerda que, al igual que los demás exiliados, no tenían a veces para comprarse un pollo u otra carne y que vivieron muchas necesidades, pero que eso no los detuvo de seguir informando.

“Vinieron muchas manos altruistas, vinieron ayudas económicas en el sentido de que nos daban provisiones. Íbamos a hacer filas como cualquier exiliado, precisamente, para que nos dieran una bolsa de comida que contenía granos básicos y así subsistimos varios meses”, dijo.

No ha sido fácil sostener financieramente el proyecto

Gerall Chávez, periodista de Nicaragua Actual, refiere que estos 3 años han sido difíciles para Nicaragua Actual, principalmente, en la sostenibilidad financiera en estos tiempos cuando se enfrenta una crisis económica, una pandemia y cuando la violación a los derechos humanos persiste en Nicaragua.

No obstante, Chávez destaca que uno de los logros de Nicaragua Actual es tener un sitio web para contar con la posibilidad de estar monetizando en la plataforma de YouTube y la página web.

“Apostamos a tener más grande el equipo Nicaragua Actual…sabemos que hay muchos desafíos. Las nuevas tecnologías son desafíos constantes y la actualización de nuestro trabajo, creemos, que ha ido por el rumbo correcto”, indica.

Destacó que pueden contar con equipos para poder hacer periodismo al cubrir la agenda de Nicaragua y, por supuesto, el tema de Nicaragua en Costa Rica, dónde se encuentran miles de nicaragüenses y muchas fuentes informativas.

Así mismo, puntualiza que han tenido que aferrarse a seguir haciendo periodismo basado en una pluralidad de información, en un contexto de violación sistemática de los derechos humanos.

“Destacamos, pues, que nuestro nombre como Nicaragua Actual ya ha sido reconocido, que la gente se informa, que la gente reconoce, que la gente busca, que la gente cree en el periodismo y eso es satisfactorio, la credibilidad que tienen los medios de comunicación en los periodistas de Nicaragua actual”, expresa Chávez.

El joven periodista relata que salir de Nicaragua era la última alternativa que tenía para poder salvaguardar su vida y también para seguir informando.

Agrega que estar cumpliendo 3 años en el exilio haciendo periodismo, produciendo noticias, informando de lo que pasa en Nicaragua, es desafiar al régimen de Daniel Ortega y demostrarle que el periodismo independiente no calla, que sigue informando a pesar de las adversidades, persecución y la judicialización que enfrentan muchos colegas ahora en Nicaragua.

“Entonces este proyecto que se llama Nicaragua Actual, que todavía es un bebé, consideramos que es una muestra de que no callamos, de que seguimos informando y que la dictadura Daniel Ortega no ha podido someter a la prensa independiente, no la ha podido censurar en las redes sociales también, a pesar del ataque que hemos vivido, decidí continuar haciendo periodismo”, expresó Gerall Chávez.

El paso de Leticia Gaitán por Nicaragua Actual

Leticia Gaitán, la jovencita que confrontó al canciller de Nicaragua, Denis Moncada, por la quema de los seis miembros de la familia Pavón del barrio Carlos Marx a manos de la Policía y paramilitares de Ortega, mientras este le “lavaba la cara” al régimen, fue una de las fundadoras de Nicaragua Actual, luego regresó a 100% Noticias, medio aliado al que pertenece.

Puede interesarle: Minsa reporta aumento de muerte por neumonía en Nicaragua

Leticia fue golpeada con violencia por antimotines, quienes, mientras la tenían en el suelo, le robaron sus equipos de trabajo y en diciembre del 2018, tuvo que salir al exilio, al igual que el resto de periodistas de Nicaragua Actual.

Letty relata sobre Nicaragua Actual que en los últimos tres años, esta plataforma digital no solamente se ha posicionado como un medio de información, sino que se ha fortalecido en todas las áreas.

“Hoy por hoy, muchos nicaragüenses se informan con NA porque tienen una web actualizada y entregan contenido nuevo, día a día, a sus seguidores. También los vemos en el lugar donde ocurren los hechos”, dice Gaitán.

A la joven periodista de 100% Noticias, desde el 2018, su trabajo le ha permitido documentar la crisis de derechos humanos que sufren los nicaragüenses, por lo cual, en un futuro cercano, espera que esas violaciones no queden en la impunidad.

También ha visibilizado la represión, persecución e intimidación que viven las voces disidentes, lo que permite que la Comunidad Internacional pueda comprender que Nicaragua perdió toda institucionalidad y no existe la separación de poderes.

Leticia se encuentra también en el exilio junto a su familia y ha regresado a trabajar en su medio de comunicación 100% Noticias junto a la periodista Lucía Pineda Ubau.

El chico detrás de cámara

Ulises Mendieta, el periodista más joven del equipo, hace el trabajo detrás de cámara la mayoría de las veces. Su trabajo en la plataforma de Nicaragua actual es vital. Es la persona que garantiza que la información esté en todos los espacios digitales como YouTube, Instagram, Twitter, Facebook e incluso Telegram, además de la página web.

Uli, a como se le dice de cariño, programa, produce y procura que la plataforma sea reconocida por sus seguidores como un medio digital de producción audiovisual con contenido de calidad.

Ulises no escatima el tiempo. Relata que siempre está pendiente de las últimas horas, a como se le llama en la jerga periodística a las noticias de último momento. Reconoce que todo el trabajo se hace con el equipo periodístico.

Nicaragua Actual una creíble referencia nacional e internacional

Roberto Samcan, Mayor en Retiro, fiel seguidor de esta plataforma digital, dice que los periodistas de Nicaragua Actual han marcado un hito en la historia del periodismo en el exilio, es decir, son la prueba fehaciente de que no importan las sanciones, no importa la cárcel, no importa el puño de hierro con que Ortega quería silenciar al periodismo.

“Ustedes no fueron silenciados y no van a ser silenciados, es decir, creo que el esfuerzo de 3 años y, sinceramente los felicito, porque espacios como el de ustedes es lo que necesitamos en Nicaragua, necesitábamos en el exilio y la diáspora, para poner siempre el dedo sobre la llaga y decirle a Ortega que por más ley mordaza que haga a Nicaragua Actual no la vas a callar”, expresó Samcan.

Otro seguidor desde que Nicaragua Actual se fundó, a quien protegeremos su identidad, felicita a todo el equipo de Nicaragua Actual por el trabajo que han realizado y por no permitir que la gente sea engañada con las mentiras del gobierno de Ortega.

“Felicidades por su tercer aniversario y por ser valientes…Felicidades sigan adelante!”, dijo.