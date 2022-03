Monseñor Álvarez llama a la unidad en Nicaragua porque "embestidas del maligno son grandes"

El obispo advirtió que el “maligno” intenta borrar la impresión de Dios en el ser humano pero el poder la bondad de Dios se impone a los “demonios infernales”

Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, Obispo de la Diócesis de Matagalpa llamó a los creyentes a no “desfallecer” y nadar contra la corriente sin importar las circunstancias que nos rodeen sean éstas muerte, destrucción o guerra.

Al inicio de la Cuaresma, Álvarez expresó que si no desfallecemos cosecharemos frutos en su debido tiempo. También llamó a los presentes a hacer el bien en cada oportunidad.

“Hagamos el bien a todos, es una riqueza profunda (...) el apóstol nos exhorta a no cansarnos de hacer el bien, no cansarnos, porque no decirlo de tener un corazón bueno como es el corazón de nuestro padre, una bondad que le pertenece a él pero que él derrama en cada uno de nosotros”, expresó

También dijo que en los hombres y mujeres más despiadados de la historia se puede encontrar un aliento de “bondad”.

“Estoy plenamente convencido y lo digo por experiencia propia, aún en los rostros más endurecidos, aún en las palabras más hirientes, aún las expresiones de mayor presión psicológica sobre un ser humano que podría emitir otra persona, estoy plenamente convencido que allá en el fondo de ese corazón aparentemente endurecido aparentemente empedrado se esconde amadísimos un aliento, un alito, una chispa de bondad (...) en el fondo de su corazón tiene un aliento de bondad también es capaz de ser bueno”

El obispo advirtió que el “maligno” intenta borrar la impresión de Dios en el ser humano pero el poder la bondad de Dios se impone a los “demonios infernales”

“No, nos cansemos de hacer el bien (...) la fuerza infernal que atacan al mundo y que muchas veces quieren seducir o afectar nuestras vidas (...) es una promesa porque si no desfallecemos podríamos decir contra viento y marea si no desfallecemos yendo contra la corriente del mundo si no desfallecemos viendo que aparentemente en algunos momentos del mundo reina más la oscuridad, la muerte, la guerra, la destrucción pero si no desfallecemos ante cualquier tipo de situación de estos géneros cosecharemos los frutos a su debido tiempo una promesa que nos llena de alegría y esperanza”, continuó

También instó a los creyentes a hacer el bien no solo a quienes nos aman también a quienes nos odian “En los momentos más difíciles esto incluye a quienes no nos quieren, a los que piensan mal de nosotros, a los que nos critican destructivamente y hasta nos pudieran odiar, a los que nos miran como enemigo, a los que nos han querido hacer un daño en la vida, a los que no nos miran con simpatía, a los que les resultamos antipáticos, (...) amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los demás y bendiga a los que los maldicen”

En su homilía, Álvarez dijo que el proyecto de vida carismal es hacer el bien “tenderle la mano al enfermo, a la viuda, al huérfano, a la madre soltera, a la familia pobre necesitada. (...) Ahí está la cosecha de la siembra que hoy tenemos que realizar hagámoslo de manera personal, pero también hagámoslo de forma comunitaria”

Al finalizar, el Obispo instó a los creyentes a la unidad del cuerpo de Cristo, es decir permanecer unidos en la Fé “debemos caminar juntos porque las embestidas de las aguas turbulentas del mundo son demasiado fuerte y solamente si estamos unidos en un mismo pensar, en un mismo sentir, un mismo corazón, unidos por la palabra de Dios podremos no solamente soportar las embestidas terribles del maligno que azotan al mundo sino también sobre pasarla y salir más que triunfadores estemos juntos que está Cuaresma (...) hay mucha gente no creyente que no comparten nuestro credo religioso (...) este último año los nicaragüenses nos han enseñado n que hay cosas más importantes que nos unen que las que nos separan, estemos unidos porque las embestidas del maligno son grandes y enormes”, concluyó