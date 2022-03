Nicaragua retrocede en derechos de las mujeres porque existen 14 presas políticas, denuncian feministas

7 a.m.

La activista manifestó que el régimen de Daniel Ortega no tiene ningún compromiso con la equidad de género que supondría respetar los derechos de las mujeres.

En ocasión del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, la socióloga María Teresa Blandón del Movimiento Feminista La Corriente, aseguró a 100%Noticias que Nicaragua ha retrocedido en la agenda de derechos de las mujeres porque existen 14 presas políticas víctimas de tratos crueles e inhumanos.

“Que tengamos 14 mujeres presas políticas víctimas de tratos crueles e inhumanos, injustamente encarceladas y enjuiciadas, la mayor parte de ellas les han dado condenas absurdas de 8 y hasta 13 años de prisión por haber denunciado la violación a los derechos humanos y por haberse opuesto a la violencia de Estado y por reclamar democracia y libertad para Nicaragua”, expresó Blandón.

Juanita Jiménez, miembro del Movimiento Autónomo de Mujeres informó que todos los movimientos de mujeres en el mundo han acogido la demanda de libertad de las 14 mujeres presas políticas nicaragüenses.

“Todas ellas simbolizan las resistencias ante la barbarie y la lucha por la democracia y las libertades en Nicaragua, pero también son evidencias de la saña contra los cuerpos de las mujeres todas han sido sometidas a tratos degradantes crueles inhumanos, así como a actos que son considerados torturas”, apuntó

La líder del Movimiento Campesino, Francisca Ramírez, dijo que es doloroso que este 8 de marzo hayan 14 mujeres presas “todavía no se ha conseguido justicia para todas las víctimas del 2018, espero no perdamos las esperanzas. Nicaragua sigue resistiendo un día va a ser libre y vamos a lograr que haya reparación para que no haya repetición”

También la socióloga María Teresa Blandón recordó que se han cancelado varias organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, entre ellas la oenegé María Elena Cuadra, que brindaba acompañamientos a las activistas que quedaban en el desempleo.

“Con la aplicación de su inconstitucional Ley de Agentes Extranjeros se han cerrado distintos colectivos y organizaciones que tienen una larga historia de lucha por la defensa de los derechos de las mujeres y eso es una muestra de cómo hay un claro interés por acallar las voces del movimiento feminista de Nicaragua que defienden derechos para las mujeres y particularmente para aquellas que viven en condiciones de pobreza que cómo sabemos son la mayoría en Nicaragua”, apuntó

Lamentar más que celebrar

Asimismo, la feminista Blandón señaló que las mujeres nicaragüenses no tienen muchas razones para celebrar, sino que lamentar “la agenda de los derechos de las mujeres ha ido en franco retroceso miles de mujeres hoy por hoy están sobreviviendo con trabajos precarios y con bajo empleo”

Respecto a los femicidios, pide se ejerza mano dura porque en 2021 dejaron un saldo de 71 mujeres muertas, según el organismo Católicas por el Derecho a Decidir, que también recopiló un total de 140 mujeres que sobrevivieron a ataque de sus agresores.

“Unas 80 mujeres han sido asesinadas, hay miles de niñas que son víctimas de embarazo forzado producto del abuso sexual, se han deteriorado los servicios de salud sexual y reproductiva, se han incrementado enfermedades y muertes por cáncer cervicouterino, cáncer de mama y por otras enfermedades”, señaló

La abogada Juanita Jiménez, miembro del Movimiento Autónomo de Mujeres señaló que no existe ningún avance en los derechos de las mujeres en Nicaragua.

“Estamos enfrentando un régimen que ha sido señalado por los mecanismos de protección internacional como el principal perpetrador de graves violaciones de los derechos humanos. La igualdad de género sólo existen en el papel y constituyen palabras en discursos vacíos de quienes dicen gobernar”, dijo

Jimenez señaló que hay un mayor número de mujeres en cargos públicos pero más retroceso en materia de derechos para las mujeres “actualmente enfrentamos una ausencia de políticas públicas para prevenir la violencia y el femicidio. El empobrecimiento sigue aumentando, las ofertas laborales de trabajo es precario y siempre con bajos salarios, persiste una baja calidad en educación pública en todos los niveles, así como la ausencia de políticas integrales de salud incluyendo la salud sexual y reproductiva”