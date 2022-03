Báez: "es hora de renovar nuestra fe en el poder de la oración" sufrimos por presos y exiliados

El religioso recordó el dolor de los presos políticos, quienes sufren las injusticias de los poderosos.

Monseñor Silvio José Báez, Obispo Auxiliar de Managua, una vez más invitó a los nicaragüenses a no perder las esperanzas y a confiar siempre en Dios, aún por muy difícil que sean los tiempos en donde el hombre es sometido por el mismo hombre a actos de injusticia y maldad. La homilía se da bajo el contexto del veredicto de culpabilidad contra Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro Walter Gómez, Marcos Fletes y Pedro Vásquez.

"En el camino de la fe muchas veces sentimos que nos faltan las fuerzas, que las exigencias del amor nos sobrepasan y que hasta Dios parece callar. La irracionalidad, la injusticia y la violencia se imponen en el mundo y todos los esfuerzos por lograr cambios pacíficos parecen inútiles. Es entonces cuando anhelamos una luz y una fuerza que nos permita tener una mirada nueva y nos ayude a ver la vida y la historia desde otra perspectiva”, expresó el Obispo Auxiliar de Managua, quien se encuentra en Miami, Estados Unidos, lugar desde donde celebró la Eucaristía del segundo domingo del tiempo de Cuaresma.

El religioso también recordó que solo manteniendo la fe en Dios se podrá vencer a las fuerzas de la oscuridad que aquejan al mundo.

“Iluminados por la victoria pascual de Cristo seremos capaces de ver la luz que se esconde discreta en cada oscuridad de la vida, podremos superar nuestro pesimismo y nuestros estrechos cálculos humanos, no nos acostumbraremos a ver el mal y a la injusticia como algo normal, y seremos capaces de afrontar la realidad con la confianza de que Dios está siempre con nosotros y que su amor no nos abandona nunca, como no abandonó a Jesús en la cruz”, añadió el religioso.

“Cuando escuchemos a Jesús, él nos susurrará al oído unas palabras que darán nuevo sentido a nuestra vida. Nos recordará que Dios es un Padre bueno en quien podemos confiar, que los demás no son adversarios a quienes silenciar, humillar o aniquilar, sino hermanos a quienes respetar y amar, y que la vida se gana solo perdiéndola por amor. Vale la pena escuchar a Jesús. Escuchando a Jesús la vida se transfigura”, expresó monseñor Báez.

Nicaragua en manos de Dios

El religioso también exhortó a los nicaragüenses a orar y a renovar la fe en Dios, para que el amor reine en cada persona.

“Hace falta tomar distancia y elevarnos por encima de los pantanos del fracaso, de la mediocridad y la desesperanza. Es necesario elevarnos sobre la llanura de los intereses personales o ideológicos que nos hacen rígidos, indiferentes o pesimistas”, dijo monseñor Silvio Báez.

“Es hora de renovar nuestra fe en el poder de la oración. ¿Estamos rezando por la guerra en Ucrania? ¿Estamos sufriendo en la oración el dolor de nuestros presos políticos? ¿Están presentes en nuestra oración las lágrimas de las víctimas y la incertidumbre de los exiliados? Es tiempo de renovar nuestra fe en la oración”, cuestionó el purpurado, quien durante la represión de abril de 2018 estuvo al frente en la defensa de los Derechos Humanos de los nicaragüenses, principalmente de su pueblo natal, Masaya.

“Orar no es pretender que Dios lo haga todo, sino poner el mundo bajo su mirada amorosa. “La oración reaviva el fuego de la misión, enciende la alegría, provoca continuamente que nos dejemos inquietar por el grito sufriente del mundo”, finalizó monseñor Silvio Báez.