11:15 a.m.

Managua, 22 mar (EFE).- Los estudiantes nicaragüenses de tercero y sexto grado desarrollan de manera adecuada sus escritos, pero deben mejorar la puntuación y responder de forma apropiada al propósito y género de sus textos, según los resultados de la prueba de escritura del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) 2019 de la Unesco difundidos este martes.

La prueba de Escritura del ERCE 2019 reveló que "los estudiantes de Nicaragua escriben textos en los que logran mantener el tema y concordancia, pero necesitan adecuarse al propósito y género que se les solicita y mejorar su puntuación", señaló el estudio.

Los resultados fueron presentados por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) junto a los representantes de los 16 países que formaron parte de esta investigación.

Según el estudio, los estudiantes de Nicaragua de tercer y sexto grado escribieron textos en los que demostraron un adecuado uso del vocabulario, "manteniendo el desarrollo de las ideas y la concordancia al interior de la oración, especialmente en sexto grado".

"Sin embargo, deben mejorar la adecuación al propósito y género sobre el que se les solicita escribir en tercer grado y, en ambos niveles, mejorar la puntuación", indicó.

En la medición participaron estudiantes de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

El objetivo del estudio era evaluar el desempeño en la escritura de los estudiantes de tercero y sexto grado de la región, a través de la puesta en práctica de sus habilidades en la producción de textos a partir de una situación comunicativa.

LOS RESULTADOS EN NICARAGUA

Los estudiantes de tercer grado se les solicitó escribir una carta narrativa sobre un viaje y un texto de presentación de un baile, mientras que a los de sexto grado se les pidió una carta de petición y un texto descriptivo de un animal inexistente.

Los evaluadores revisaron el dominio discursivo y el textual, así como convenciones de legibilidad, entre ellas ortografía y puntuación.

En términos generales, en tercer grado, los estudiantes nicaragüenses tuvieron un mejor desempeño en el dominio textual que en el discursivo, al mantener el tema a lo largo del escrito, "sin repetir palabras y logrando una coherencia al interior de las oraciones".

No obstante, cerca de la mitad de los estudiantes no escribió acorde al propósito solicitado. Además, respecto de la adecuación al género, ocho de cada 10 estudiantes no logró desarrollar un texto que correspondiera al género de la carta.

Asimismo, cuatro de cada 10 estudiantes de tercer grado "cometieron errores de ortografía o puntuación". Los de sexto grado también tuvieron un mejor desempeño en el dominio textual que en el discursivo.

Nueve de cada 10 estudiantes logró mantener el tema central en una carta; seis de cada 10 lograron escribir sin repeticiones ni errores de concordancia oracional y con variedad en el vocabulario; y siete de cada 10 presentaron un texto cohesionado que mantuvo los referentes, sin omitir palabras y utilizando correctamente los nexos al interior de las oraciones o conectores.

Respecto del dominio discursivo, cuatro de cada 10 estudiantes se situó en el nivel de más alto desempeño, "redactando una carta que explicita la petición, es consistente con la consigna y utilizan al menos un fundamento que la sustenta".

Por otra parte, solo uno de cada 4 estudiantes no presentó errores de puntuación en el desarrollo del texto descriptivo.