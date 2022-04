Ex estudiantes de la UCA lamentan decisión de la dictadura de quitarle el 6%

La Universidad Centroamericana ha sido catalogada como una de las mejores universidades a nivel nacional y en la actualidad goza de prestigio entre la ciudadanía.

Los ex estudiantes de la Universidad Centroamericana lamentan que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes usurpan la presidencia del país, hayan dado otra estocada mortal a la educación superior en Nicaragua, esta vez, los diputados fieles a la dictadura -quienes usurpan los escaños en la Asamblea Nacional- aprobaron la Ley General de Educación y la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior la cual elimina a la Universidad Centroamericana (UCA) del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y de los fondos del 6% constitucionales.

José María Gaitán Hernández, un joven de escasos recursos económicos que hoy es un profesional graduado de la UCA en 2017 con beca del 6% proveniente del presupuesto general de la República, lamentó la decisión de la dictadura, afirmando que, con la reforma, muchos alumnos con pocas posibilidades de pago se verán afectados.

Para Gaitán Hernández, quien es el tercero de cinco hermanos, estudiar en esta prestigiosa casa de estudios “significó bastante porque en ese momento no tenía los recursos suficientes porque no tenía para pagar la mensualidad que ellos cobraban”, afirma el joven de 27 años de edad, quien se graduó en Contaduría Pública y Auditoría.

Gracias a sus excelentes notas de secundaria, José María, logró obtener la beca de “excelencia académica” en la Universidad Centroamericana, en donde logró alcanzar su título gracias a su esfuerzo y a la oportunidad que le brindó la esta Alma Mater.

Por más que Gaitán Hernández quisiera pagar su carrera no podía hacerlo, pues su papá se ganaba la vida conduciendo un taxi y de acuerdo con el relato del joven, su progenitor a veces tenía que extender las jornadas laborales para conseguir el alimento del hogar.

“La beca me ayudó demasiado porque pude mantener la beca durante los cinco años con un excelente promedio. Esta universidad me formó muy bien, tiene excelentes maestros. Sin esa beca y sin esa oportunidad no sería el profesional que soy”, afirma el joven.

José María, actualmente se encuentra trabajando en el exterior, en donde ejerce su licenciatura. El joven de sonrisa fácil lamenta que jóvenes como él, no puedan tener la misma oportunidad.

“Es una gran injusticia de parte del gobierno quitarles el 6% porque así como yo, personas que no tenían los recursos necesarios para pagar una carrera profesional, no podrán hacerlo. Es una lástima que no se sigan formando profesionales como yo. Me da tristeza y no tengo explicación para tanta injusticia”, lamentó el contador.

Por su parte, Jairo Castillo, reconocido periodista de sucesos, lamentó la decisión de los diputados orteguistas, de pretender acabar con la Universidad Centroamericana, afirmando que con la decisión, a los que afectan es a los estudiantes.

Jairo Castillo estudió con beca del 6%, obtenida gracias a su esfuerzo como excelencia académica y por más que quisiera pagar, no podía porque su padre se ganaba la vida como recolector de desechos en la Alcaldía de Managua.

“Cuando salí de la secundaria en el colegio público Santa Clara, uno de mis sueños era estudiar la carrera de Comunicación Social. Algunos de mis compañeros se prepararon para (realizar) los exámenes de admisión en las universidades públicas. En ese entonces recuerdo me dijeron que en la Universidad Centroamericana (UCA), estaban dando becas y por tener buenas notas y ser de escasos recursos económicos (𝗺𝗶 𝗽𝗮𝗱𝗿𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗮 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗹𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗯𝗮𝘀𝘂𝗿𝗮 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗔𝗹𝗰𝗮𝗹𝗱𝗶̄𝗮 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝘂𝗮), me otorgaron una beca del 100%”, compartió en su cuenta de Facebook el periodista Jairo Castillo.

“Durante los 4 años mantuve mi beca del 100%, pude obtener mi título en la licenciatura de Comunicación Social”, continuó.

Para Castillo “es una lastima que varios jóvenes como yo, ya no tengan la oportunidad de estudiar becados en esta alma mater ya que hoy se aprobó en la Asamblea Nacional una reforma a la ley para despojar del 6 por ciento a la UCA”, finalizó.