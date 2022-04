Alertan de estafadores nicaragüenses ofreciendo trabajo en Call Center en español

Ciudadanos nicaragüenses denunciaron a través de 100% Noticias que en redes sociales circulan supuestas ofertas de trabajo de Call Center en español el cual consiste en ofrecer trabajos a latinos migrantes en Estados Unidos que laboran en sectores como jardinería, empleadas domésticas, entre otros puestos similares, y que las personas que acepten trabajar deben primero hacer un depósito para comprar un seguro de salud para poder empezar a laborar.

En la denuncia alertan que un sujeto identificado en la red social de Facebook como Billy Josué Obando que se encuentra en Nicaragua es quien se dedica a instalar el software de trabajo y cobra 50 dólares para poder iniciar y ofrece el 30% de comisión sobre el monto de las ventas realizadas en los seguros comprados por los migrantes, quienes deben depositarlo en una cuenta de Banc Of America a nombre de Escarleth Vanessa López, depósito que luego se transfiere a Nicaragua.

“Ellos publican en facebook que andan buscando empleados que te van a pagar el 30% de comisión, pero tenemos que pagar una tarifa para entrar” asegura.

De acuerdo con uno de los denunciantes, Billy Josué Obando es el sujeto que proporciona los números de las personas migrantes en EEUU para que los llamen, les ofrezcan plazas laborales y un seguro médico.

“Mi susto es que el cliente me llama para reclamarme que la dirección que le mandé no existe o no hay ninguna plaza laboral, así fue como me di cuenta que es una estafa” dijo la denunciante.

Agrega “Hay que bloquear ese número porque ese cliente ya no nos sirve, entonces yo (denunciante) desbloqueo al cliente ¿que pasó? y el cliente me explicó que llegó a la dirección y no había nada, así me di cuenta que es una estafa”

Según la denunciante, cuando encaró a Billy, este la amenazó y procedió a suspender el software que utilizaba para contactar a los clientes latinos.

“Yo trabajé un mes, hice una venta de más de 500 dólares a un cliente (latino estafado), no me pagó nada, pero quiero alertar a la población para que no sean estafados” dijo la víctima.