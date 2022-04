Chino Enoc asegura que sandinistas históricos no fueron utilizados, actuaron consciente en el 2018

El militante reconoce que participaron en la “Operación Limpieza” utilizada para desmontar los tranques de la población en las protestas contra Ortega en 2018.

Marlon Sáenz conocido como “el Chino Enoc”, militante histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aseguró a La Prensa que los sandinistas históricos no fueron utilizados por Daniel Ortega para desmontar los tranques en el 2018 debido a que actuaron conscientemente.

“La militancia histórica es marginada. No, nos utilizaron porque fuimos conscientes, no nos dejamos utilizar fuimos conscientes porque nosotros pasamos casi tres meses diciendo comandante denos la orden y los descachimbamos, nosotros mismos se lo pedimos, no nos utilizaron fuimos conscientes”, dijo el militante en una entrevista especial a La Prensa.

El militante reconoce que participaron en la “Operación Limpieza” utilizada para desmontar los tranques de la población en las protestas contra Ortega en 2018.

“No todos llevaban armas y los que llevaban armas no todos llevaban armas de guerra, pero vas a ver a la mayoría de gente no tratan de paramilitar a los sandinistas histórico, es un sector mediático, (...) crear por distintos medios propagandísticos por hecho o causa supuesta aversión hacia el otro lado (...) la mayoría de la gente llevaba escopetas (...) había como una mitad de jóvenes o talvez un 40% de jóvenes junto con los viejos había gente lisiados, panzones que ni correr podían”

Respecto al control total que ejerce Daniel Ortega y su familia en el partido rojo y negro, el militante dijo que el FSLN está en manos de varias familias lo cual “no es correcto”

“En primer lugar, los primeros culpables de esta situación somos los mismos militantes históricos que confundimos la disciplina con la pendejada (...) Los chavalos a no tener preparación política rechazan a los viejos somos los desfasados, Rosario Murillo saca a los que realmente podemos enfrentar a los gringos y para mí tiene aspiraciones personales eso es”

También reiteró que Daniel Ortega no está bien de salud “Creo que soy el único militante en Nicaragua que lo dice públicamente, Daniel Ortega no está bien de salud esa es la verdad no es algo mental sino de salud física, eso lo limita, yo lo voy a seguir diciendo y lo dije en la Asamblea de Estelí, para mí Daniel Ortega no está bien físicamente”.

Respecto a la desactivación del sandinismo histórico, Sáenz asegura que quieren desconocer la calidad moral “están tratando de hacer que mandaron a desactivar el sandinismo histórico, pero en los estatutos del frente sandinista está, ni Daniel Ortega está en la potestad de desactivar el sandinismo histórico”

Agrega “una cosa es ser crítico y otra cosa es que deje de ser sandinista, muchos me han confundido como un opositor y yo no soy un opositor, pero tampoco voy a aprobar lo que no esté correcto porque entonces dejaría de ser sandinista”