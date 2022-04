Primera cadena perpetua en Madriz fue para hombre que mató a niño de 9 años

La tragedia ocurrió en la comunidad San José del Ojoche ubicada en el municipio de San Juan del Río Coco, Madriz.

Ezequiel Isaías Flores Palacios de 36 años fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato del niño de iniciales E.A.H.A. de nueve años el pasado 13 de febrero.

La tragedia ocurrió en la comunidad San José del Ojoche ubicada en el municipio de San Juan del Río Coco, Madriz y de acuerdo con testigos el menor fue atacado brutalmente en rostro y cabeza con un machete cuando se dirigía a una pulpería a comprar dulces por Flores Palacios.

En marzo pasado, el acusado admitió los hechos señalados y este martes fue dada a conocer la sentencia que estuvo a cargo de Emilio Enrique Chang López, Juez de Distrito Penal de juicios de Somoto.

El acusado deberá de cumplir condena en el sistema penitenciario Puertas de la Esperanza, localizado al sureste de la ciudad de Estelí.

Aunque Flores Palacios intentó escapar del lugar del suceso fue capturado por los comunitarios y entregado a las autoridades el 14 de febrero entre San Sebastián de Yalí y La Concordia, municipio de Jinotega.

Desde que se tuvo conocimiento de este caso familiares y amistades exigieron cadena perpetua para el agresor. El pequeño era huérfano de madre y estaba al cuidado de su abuela y una de sus tías.

La condena ha sido aplaudida por los pobladores quienes aseguran que mientras no se condene con mano dura a los asesinos se continuarán dando en la zona norte del país.

Por su parte, Ervin Alexander Herrera dijo a medios locales que “se había hecho justicia”, pero esperaba en Dios no volver a ver al asesino de su hijo.

“Cuando yo recuerdo la noticia que me dieron se me hace difícil y lloro en mi soledad. Le pido a Dios que me de fortaleza para soportar este dolor que siento”, dijo a Noticias ABC tras salir del Complejo Judicial de Madriz.