Rosario Murillo: "dictadura del odio" bombardeó Estelí, el Déjà Vu de hace 43 años en abril

Por tercer día consecutivo Rosario Murillo, quien usurpa la vicepresidencia de Nicaragua dedicó su intervención a los opositores y pueblo azul y blanco que se levantó en abril del 2018 y comparó la rebelión de abril del 2018 con la insurrección de Estelí hace 43 años y que fue brutalmente atacada por la dictadura de Anastasio Somoza. Pero Murillo, al criticar la "dictadura del odio" de Somoza, vuelve a torcer los hechos del 2018 y se pone como víctimas, cuando los hechos mostraron lo contrario por la masacre de estado, orientada con el "Plan Vamos con todo", ideado por la vicepresidenta.

"A esa insurrección la guardia genocida le hizo frente bombardeando la ciudad de Estelí.....Dios los cría y ellos se juntan igualito causando asesinatos al pueblo, el mismo gen, el mismo mal, el mismo corazón lleno de odio el que quemó, arrasó, bombardeo, el que quemó, arrasó, torturó en abril, en abril de 1979 empezaban los últimos días de la genocida y criminal dictadura...este otro episodio de odio que vivimos en abril (2018) también, no duró tanto pero impusieron destrucción, terror, odio crimen, el mismo odio, la misma cultura de muerte" señaló.

Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen a 181 presos políticos, entre ellos líderes cívicos, campesinos, estudiantes, periodistas, ex precandidatos presidenciales a quienes los condenaron por supuesta "traición a la patria" y hasta por supuesto "lavado de dinero", en juicios considerados nulos por defensores de derechos humanos, ya que criminalizaron la libre expresión e información. Uno de los jóvenes presos es Lester Alemán, estudiante universitario, quien levantó la voz a Ortega y Murillo en el diálogo nacional y su voz de trueno se hizo sentir en todo el auditorio y se convirtió en ícono de la rebelión de abril.

"Ya no rugen los gritos...ya no rugen los bozarrones, las manos que se alzan" dijo Murillo en alusión a Lesther Alemán.

La represión dejó 355 muertos, miles de heridos, exiliados y presos, muchos jóvenes perdieron sus ojos y resultaron heridos por la represión "ya no rugen las armas con que mataban, cuanta gente perdió ojo, brazos, pero no mataban decían, toda esa perversión no puede quedar en el olvido" aseguró Murillo.

Aunque los autoconvocados que protestaron en abril del 2018, eran jóvenes que no vivieron la dictadura de Somoza, la vicepresidenta Murillo los acusa de que "sembraron odio en abril" y que "vienen del somocismo".

"El somocismo en Estelí en 1979 quemó. Es la misma cultura, quemó el antiguo hospital san juan de Dios y asesinaron ahí en ese hospital, a más de 40 pacientes y al personal médico entre ellos a los Doctores Alejandro Dávila Bolaños y Alejandro Selva eso sucedió en 1979, hace 43 años" y falsamente dijo de los opositores y manifestantes cívicos que en abril del 2018 "los herederos del odio, servilismo, lacayismo, del yanqui, mostraron la misma garra, su mismo corazón, de verdad corazones de piedra, son capaces de cualquier cosa con tal de servirle al yanqui con tal de asentar lo que ellos creen es su dominio".

Agregó "honor y gloria a héroes de Nicaragua en todo tiempo y en el estercolero de la historia para los que asesinan masacran, ahí están en el basurero de la historia" dice Murillo.

Murillo no reconoce autoridad de Iglesia

Rosario Murillo quien se autodefine como "católica" y "cristiana" no reconoce la autoridad de la Iglesia católica. Los obispos y sacerdotes en Nicaragua han sostenido una defensa férrea de los derechos humanos y estuvieron de mediadores y testigos en los dos diálogos. La última ruptura con la Iglesia del régimen de Ortega Murillo, fue la expulsión de Monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, Nuncio Apostólico de Nicaragua.

"Cuando doblamos rodilla y pedimos a Dios esa comunicación fuerte, genuina de ser humano que reconoce al Dios verdadero, cuenta sobre todo quienes decían representar esos valores, traicionaron la confianza del pueblo y eso es imperdonable....gracias a Dios el mundo entero ha ido cambiando en relación a esas tradiciones y donde se coloca el sentido de autoridad, porque son muchos en el mundo que no les reconocemos autoridad, ni para constituirse en patrones que es lo que quieren ser de la humanidad, dueños de la humanidad, ni autoridad para reglamentar la vida de ellos seres humanos" sostiene Murillo en su discurso que emite cada medio día en medios oficialistas.