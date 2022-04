El militante responsabilizó directamente a Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega y vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo.

El militante sandinista Marlon Sáenz, conocido como Chino Enoc, supuestamente se encuentra en Costa Rica, luego de recibir la visita de un “sicario” vinculado supuestamente al crimen organizado. 100% Noticias supo que Sáenz supuestamente anda visitando a su madre y hermana que viven en la vecina del sur.

En redes sociales, el Chino Enoc publicó que realizaría un viaje, sin especificar el lugar “Maleta de viaje lista, mis dos gorras de combate y transmisión, la pañoleta rojinegra también. Aunque le dé su colerita al Chayal”

En la misma publicación con fecha 10 de abril, el militante sandinista expresó “Creo que hemos superado la crisis de salud en un 70%. Por lo tanto, este chavalo sale de viaje mañana, gracias al patrocinador”

Agregó “Últimos días de crisis de salud. Es evidente que la infección es mínima. Listo para alzar vuelo, aunque al chayal le dé su colerita”

Aunque Sáenz no se precisa si tomó la decisión de exiliarse o no. 100% Noticias supo que iría a visitar a su madre y hermana que viven en Costa Rica.

Horas más tarde en una transmisión en Facebook Live, Sáenz aclaró que está en Nicaragua y que él viajó a Managua a visitar a su progenitora que llegó de vacaciones de semana santa.

En su Facebook , Sáenz divulgó una foto con su madre, hermana y sobrina en un centro comercial de Managua.

También denunció que la policía lo llegó a buscar al hotel donde se hospeda.

La publicación ocurre tras la visita de un supuesto sicario, enviado por las estructuras de Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, ambos usurpan la presidencia de Nicaragua.

“Después del suceso de anoche nos complicamos de salud, después de este ciudadano que me enviaron, brinquen, brinquen son ellos quienes lo enviaron es el chayal (Rosario) no precisamente Rosario es su estructura que están para garantizar los caprichos, la prevalencia en el poder de Rosario, así es que es el chayal”, denunció el militante en una transmisión en Facebook Live.

En ese momento, el militante aseguró que el hombre que lo visitó identificado como Roberto Calderón tiene antecedentes delictivos vinculados supuestamente al crimen organizado.

“Venirme a ofrecer financiamiento para derrocar al gobierno es una trampa que viene del chayal, no necesariamente de la Rosario Murillo, sino que avienta sus subordinados ya sea en la policía u otros lacayos que tiene en la seguridad, necesito que me saquen de circulación al chino y ellos se encargan me envían a una persona de ese tipo a ofrecerme financiamiento es una estupidez haber hecho eso yo nunca he hablado de irme contra el gobierno, el problema es político ideológico de respetar sus programas, sus objetivos y sus estatutos”, dijo