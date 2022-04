Consulado nicaragüense en Miami limita atención en represalia a protestas contra régimen sandinista

Ciudadanos nicaragüenses en Miami Florida, Estados Unidos, denunciaron que el Consulado mantiene limitada la atención a los nacionales, lo cual atribuyen a represalias por las protestas y plantones que realiza la diáspora pinolera en las afueras de la sede diplomática

En las imágenes se observa a un grupo de ciudadanos durmiendo en la acera del consulado “desde tempranas horas de la madrugada están aquí en la acera para lograr obtener un número ¿por qué razón? por la ineptitud y la ineficacia de los funcionarios rojinegros de este consulado que crearon un sistema de que solo tienen 30 números por día 12, entregan los números por la mañana y si no agarraste uno de los 30 número no te atienden” denunció Milton Rodrigo González, dirigente del movimiento cívico “El Tranque de Miami”.

González atribuye esta acción a represalias contra los nicaragüenses, quienes han participado en protestas y plantones en rechazo a la dictadura de Daniel Ortega.

“Los viernes no están atendiendo, los viernes cerraron la atención al público ¿por qué cerraron la atención al público? porque estábamos protestando, algunas ocasiones por la mañana y parece que eso incómodo al cónsul que ciertamente fue removido es la tercera vez que remueven al cónsul y tomaron la decisión de cerrar los viernes (...) creado la necesidad de que todo hermano compatriota tengan que venir aquí a dormir en la acera para poder lograr uno de los números para que sean atendidos por los ineptos del consulado”, manifestó

Otro joven nicaragüense que hacía fila manifestó que era la segunda vez que llegaba a intentar hacer un trámite “Hoy 28 abril a las 3 de la mañana toca venir aquí a tratar de sacar un trámite en el consulado de Nicaragua, me parece muy injusto que solo estén tramitando 30 números esta oficina es bastante amplia tiene que ser capaz de atender por lo menos 50 personas, es lo mínimo”

Según el pinolero, tiene conocidos que han llegado hasta ocho veces, pero se han marchado porque no alcanzaron a conseguir un número “Yo vine el otro día no conseguí número porque era el número 34 y no me atendieron, me parece una injusticia lo que está haciendo con esta gente que tiene que venir aquí a las 3 de la mañana solo para estar agarrar un número, esta es la segunda vez, pero tengo conocidos que han venido 8 veces, no es por hablar como yo hay mucha gente”