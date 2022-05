El abuso sexual en los sectores más vulnerables o de extrema pobreza en Nicaragua en niños, niñas y adolescentes es una problemática que según expertos en el tema se ha venido normalizando en país, esto debido a la involución en la que estamos, por parte del Estado usurpado en la actualidad por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Recientemente 100% informó de un abuso sexual hacia una menor cuando esta caminaba por la calle en uno de los andenes de Villa Libertad, en Managua, por un supuesto indigentes conocido como “Make” quien fue captado por una cámara residencial en el preciso momento que roza su miembro sobre el cuerpecito de la pequeña quien caminaba sin compañía. Expertos que solicitaron a nuestro medio dar declaraciones bajo anonimato, señalan que lo que se da en ese hecho es un abuso sexual y que la condición del abusador no puede ser una justificación para cometer estas acciones.

“En realidad lo que se expresa es un abuso sexual, este hombre abusó de la niña, no se puede aducir que sea un indigente, que nada más sea un enfermo mental que está reconocido, no son justificante para que él abuse de las niñas y lo que tiene uno que considerar es que abusó de esta niña y lo pudo captar una cámara" explicó una especialista consultada por 100% Noticias.

Cuestionó "¿De cuántas otras niñas o niños ha abusado en la calle? y en esto obviamente habría que poner mucha atención, porque esto es apenas algo que captó una cámara pero que ocurre con otros indigentes que también están haciendo lo mismo con niños y niñas, que incluso se considera que no es importante, porque son niños que viven en la calle, son niños de la calle ,entonces se considera que no es importante si les abusaron o no y eso es muy grave, porqué significa que hay una normalización en el abuso sexual en estos sectores cuando hay una condición de pobreza extrema” agregó.

Tras la publicación de esta noticias en las redes sociales de 100% Noticias la mayoría de comentarios de usuarios responsabilizaron a los padres de la menor porque caminaba en la calle sin compañía de nadie cuando ocurrió esta agresión sexual. Sin embargo la especialista aseguró que el hecho de que un menor, niño o niña salga a la calle solo, no debe ser una condición en que los infantes se sientan expuestos y tampoco debe ser una determinante para culpabilizar a las madres de no cuidar a sus hijos.

Niña necesita ayuda

“En realidad el que una niña salga la calle, el que un niño salga a la calle a comprar, a la escuela o a donde sea, es una condición que no tiene que ser algo que expone a los niños y niñas al abuso sexual. Los padres y las madres mandan a los niños a la venta y eso no tiene que ser un determinante para culpabilizar a las madres, por no cuidar a sus hijos".

Recomendó a los padres dar atención sicológica a la menor.

"Cuando yo veo a la niña se ve cómo se aleja con tristeza del lugar y se siente cohibida. Efectivamente eso es lo que ocurre cuando una niña, un niño ha transcurrido el abuso, cuando está ahí en medio del abuso él se paraliza, se conmociona, no puede moverse, esa niña con dificultad tuvo que haber caminado y confundidísima y sin saber qué le había pasado y con miedo y con mucho miedo y qué significa esto. Los padres deberían buscar ayuda en alguno de los centros que aún quedan” explicó la especialista.

Además, aclaró que la sociedad cuestiona a los padres por lo que la menor anda haciendo en la calle sin compañía, pero asegura “yo siempre lo he dicho, una niña de 6 años puede ir caminando a las 10 de la noche por una calle sola, pueden estar los CPF (vigilantes) en todas las casas y eso no significa que ninguno de ellos tiene que sentirse con el permiso de hacerle daño a la niña. En todo caso todos los que estén allí, tiene la responsabilidad de proteger a esa niña y aquí no se vale decir que si anda sola es porque nadie la cuida y entonces los culpables son quiénes la dejan, no, aquí lo primero que hay que considerar es que la niña está sola y necesita protección ese es el punto” aclaró.

Asimismo, la especialista detalló a 100% Noticias que el gran problema de mantener oculto el abuso sexual es naturalizarlo y eso es grave por asumir que es normal que ocurra, asumir que es natural por ser niña le puede ocurrir eso.

“En este momento Nicaragua está en una condición total de involución de todos los logros que habíamos tenido para proteger a los niños, niñas y adolescentes, no hay organizaciones que puedan atender, no hay organizaciones que puedan demandar, no hay comunicación. Desde hace muchísimo tiempo no hay comunicación entre las organizaciones y el Estado para hacer un trabajo en conjunto de atención al abuso sexual… No hay ninguna atención para este problema, no lo hay por más que se trate de dibujar con una sentencia de cadena perpetua, por más que se trate de poner en público que está ocurriendo tal cosa, en realidad no se está haciendo nada por las niñas y los niños y en relación al abuso sexual” reprochó ante la actual situación de persecución también que sufren organizaciones de la sociedad civil que atienden casos de violencia a la niñez y mujer.