Álvarez: "la persona que odia es una persona débil" y busca máscaras para ocultarla

El Obispo de la Diócesis de Matagalpa y Administrador Apostólico de la Diócesis de Estelí Monseñor Rolando Álvarez, instó a los creyentes a perdonar, incluso cuando te persiguen, difaman y te lastiman porque una persona que odia es débil y tiene que recurrir a las máscaras para ocultar sus debilidades.

“No es fácil perdonar sobre todo cuando te lastiman, una y otra y otra y otra y otra vez y la persona quiere perdonar y cuando está perdonando la vuelven a lastimar y vuelve a comenzar a perdonar (...) es un reto y desafío el amor, es un proyecto de vida, es el gran proyecto de vida si una persona no sabe para qué vive porque vive a qué vino a este mundo si una persona no tiene un proyecto de vida cristiano, aquí hoy el evangelio nos lo presenta el sentido de vivir es amar como Cristo nos amó”, expresó

LEER MÁS: CIDH demanda facilitar el contacto de los presos políticos con sus hijos

Asimismo, Álvarez insistió en que es una lucha diaria el amor al estilo de Cristo porque tenemos que perdonar al que no nos quiere “tenemos que perdonar al que nos ofende, tenemos que perdonar al que nos calumnia, tenemos que perdonar que nos difaman, tenemos que perdonar al que nos critica negativamente destructivamente, aquellos que nos señalan (...) incluso al que te humilla, te persigue, amar, siempre amar, el amor es una fuerza invencible amadísimos hermanos y hermanas”

En ese sentido, el líder religioso señaló que cuando una persona que odia se vuelve débil porque tiene que recurrir a las máscaras “No conocemos ni queremos conocer otro poder más que el amor, la persona que odia es una persona débil porque el que odia su corazón lo tiene dividido, no lo tienen paz (...) el que odia vive igualmente un infierno, el que no perdona, el rencoroso, el vengativo, vive un infierno y entonces es débil”

SEGUIR LEYENDO: Policía en Nicaragua incauta media tonelada de marihuana en Estelí

Agrega “Y tiene que buscar máscaras para que los otros no miren su debilidad y esas máscaras son la soberbia, la prepotencia, la ambición, la lujuria de querer siempre más y más y más a cualquier costo, en cambio el que ama qué es el que perdona, el que está dispuesto a perdonar al que lo humilla y que para el mundo eso, es debilidad pero para nosotros eso es fortaleza, el que ama es un hombre y una mujer fuerte porque su única esperanza su único anhelo es amar como Cristo nos enseñó porque el que ama no tiene ninguna deuda, no tenemos deuda con nadie”