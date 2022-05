La denuncia de Vallejos llega en los precisos momentos en que paramilitares y policías también asedian al padre Harving Padilla, párroco de la Iglesia San Juan Bautista en Masaya.

El sacerdote Uriel Vallejos, párroco de la Iglesia Divina Misericordia de Sébaco, Matagalpa denunció que agentes de la sancionada Policía que se encuentran apostados afuera de la Nunciatura Apostólica, en Managua lo asediaron y le tomaron una serie de fotografías cuando se disponía a ingresar a la residencia del vaticano.

“El día de hoy, mientras me dirigía a la Nunciatura Apostólica a realizar algunas diligencias, agentes de la Policía Nacional que se encuentran en una caceta fuera de la Nunciatura, tomaron fotografías y luego esperaron que saliera y estaban otros agentes, quienes pidieron documentos al conductor, y luego me exigieron presentar mis documentos personales, a lo cual me opuse porque no conducía”, denunció el religioso.

La denuncia de Vallejos llega en los precisos momentos en que paramilitares y policías también asedian también al padre Harving Padilla, párroco de la Iglesia San Juan Bautista en Masaya, a quien la dictadura quiere culpar por la muerte del agente antinarcóticos Gabriel Vado Ruíz, de 23 años de edad, quien fue asesinado por paramilitares en junio de 2018 en un tranque.

Desde hace cuatro días, agentes policiales se encuentran apostados afuera de la iglesia San Juan Bautista, obstaculizando la entrada de la feligresía al templo. Civiles también han sido vistos filmando las homilías del religioso.

Esta mañana, el padre Uriel Vallejos denunció que los agentes policiales que se encontraban afuera de la Nunciatura Apostólica, conocida en el mundo de la diplomacia como “la residencia papal” tomaban fotos a través de los celulares y las enviaban a centros de mando. “Fue un momento de hostigamiento”, denunció el padre Vallejos.

“Espero continúen orando por cada uno de nosotros los sacerdotes y cualquier suceso en contra nuestra, ya saben quienes serán los responsables”, finalizó el religioso.

En noviembre del año pasado, el padre Uriel Vallejos denunció asedio por parte de los agentes de la sancionada policía, después que en una de las homilías dijera que en Nicaragua no había por quién votar en las elecciones del pasado 7 de noviembre.

Recientemente los diputados sandinistas -quienes usurpan los escaños en la Asamblea Nacional- aprobaron una ley que ordena enjuiciar a los sacerdotes que critiquen al gobierno y a la militancia sandinista.