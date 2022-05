Comitiva de sacerdotes saca al Padre Harving Padilla de Masaya, policía se retira de Iglesia

Una comitiva de sacerdotes encabezada por el padre Bismarck Conde, vicario foráneo de Masaya, se presentó este medio día a la Iglesia San Juan Bautista de Masaya y se llevaron al padre Harving Padilla.

100% Noticias supo, extraoficialmente que el sacerdote asediado se exiliaría. Aparentemente como una condición del régimen para quitarle el cerco policial.

Desde el pasado 14 de mayo el padre Harving estuvo asediado por la policía sandinista, quien hasta lo intentó detener el pasado domingo.

“Soy nicaragüense y ante todo soy sacerdote y mi trabajo es hacer la misión que Jesucristo me ha enviado, en ningún momento se me ha pasado por la mente exiliarme. ¿Porque me voy a exiliar?, cuando uno tiene su conciencia limpia tiene que caminar por la calle con la cabeza en alto porque tenemos dignidad, porque se nos ha educado en amar a nuestra patria”, expresó el sacerdote a 100% Noticias el pasado 18 de mayo.

El régimen intenta culpar al padre Harving de la muerte del policía Gabriel Vado. Toda una campaña contra el sacerdote montaron en el 2018 y la desempolvaron en estos últimos días, como parte del asedio, persecución e intimidación hacia líderes de la Iglesia católica.

“Mi labor es sacerdotal, humanitaria y de amor al prójimo. Yo no lo espero (exiliarse), a menos que mi obispo me lo pida y por obediencia lo haría, pero yo como Harving Salvador Padilla no lo pienso”, agregó.

En Masaya comentan que al parecer hubo un acuerdo, que la policía dejaba el asedio a cambio del exilio del sacerdote porque el régimen "no lo quiere como párroco de la Iglesia San Juan Bautista", comentó una vecina de la zona.

"No creo que haya como un arreglo. Yo que he estado con varios sacerdotes que en su momento partieron, ellos mismos decidieron. Las amenazas empujan al sacerdote al exilio. Pero en este caso no se puede tener un criterio" dijo la abogada Yonarqui Martínez.

Para Martínez, el sacerdote ya sufría un gran desgaste de permanecer encerrado y asediado.

"Hay un desgaste físico, desgaste emocional, no es fácil las amenazas y ofensas verbales e improperios. Eel padre no tenía paz y tranquilidad. Yo diría que tal vez se lo llevaron por una situación de salud" dijo Martínez a 100% Noticias.

Martínez estuvo pendiente del padre las 24 horas y hoy celebra la decisión que vaya a tomar la iglesia sobre el futuro del padre.

"A mi me da mucho gusto que la iglesia vele por el bienestar de sus ministros y hayan llegado. Lo más lógico es que le hagan una revisión médica. La decisión que tome la iglesia es sabia. Si a él no lo sacaban de esa manera, probablemente lo iban a detener" reflexionó Martínez.

100% Noticias intentó comunicarse en varias ocasiones con el padre Padilla y Conde, pero aún no responden.

