Periodistas de México y Nicaragua defienden su oficio pese a sus riesgos

Valencia (España), 30 may (EFE).- La fotógrafa de la Agencia EFE en México Sáshenka Gutiérrez y dos periodistas del portal digital de Nicaragua Divergentes, Wilfredo Miranda y Carlos Herrera, últimos premios Ortega y Gasset de Periodismo, reivindicaron este lunes el oficio, pese a los peligros que implica desarrollarlo en esos países.



La fotógrafa, premio Mejor fotografía, y los redactores, premio Mejor cobertura multimedia, son parte de los galardonados en la 39 edición de los Premios Ortega y Gasset que concede el diario español El País y que se entregan este martes en la ciudad española de Valencia (este).



Los dos premiados participaron hoy en una charla en la Facultad de Filología, dentro de los actos previos a la ceremonia de entrega.



EL PELIGRO DE EJERCER EN MÉXICO



Sáshenka Gutiérrez, con 15 años ejerciendo el fotoperiodismo, explica a EFE que México está considerado "como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, y no es Ucrania u otro país que esté en conflicto", pero en lo que va de año fueron asesinados once periodistas mexicanos.



Indica que en Ciudad de México viven más seguros pues no sufren la "persecución" de compañeros de otros Estados, a los que "están asesinando, son secuestrados o muchos tienen que vivir en el exilio"

La fotógrafa afirma que le gusta mucho su trabajo a pesar de "tantas cosas como pueden pasar" y de que en México todavía hay "pocas fotógrafas y las pocas que hay están discriminadas en muchos medios", y asegura: "Hay muchas cosas bonitas que hacen que todavía ame esta profesión".



Gutiérrez fue galardonada con el premio a la Mejor fotografía por una imagen en la que muestra a Sandra, una mujer que sufrió una doble mastectomía y con la que quiso dar visibilidad a las mujeres que han pasado por esa experiencia y quieren que se conozca su historia.



NICARAGUA: "PERSECUCIÓN TOTAL" A PERIODISTAS



Wilfredo Miranda y Carlos Herrera son dos de los autores de "El reto tras la masacre: memoria, verdad, justicia y no repetición", publicado en el portal digital Divergentes y premiado como Mejor cobertura multimedia, quienes viven exiliados en Costa Rica porque, según explican a EFE, ejercer el periodismo en Nicaragua es "un oficio de alto riesgo".



Miranda señala que en Nicaragua "informar es un delito" ya que el Gobierno ha "criminalizado el ejercicio de la libertad de prensa" con leyes en las que decide qué es una noticia falsa y que pueden acarrear ocho años de prisión "simplemente por hacer reportajes", lo que conlleva que los redactores no firmen sus noticias y que no haya fuentes, "porque se las llevan presas".



"Cada vez los resquicios para hacer periodismo en Nicaragua son más pequeños", lamenta este redactor, quien precisa que más de 120 compañeros de profesión se han tenido que exiliar y actualmente hay presos tres periodistas y un directivo de un diario, tres redacciones "confiscadas" y una "persecución total" al periodismo.

Por ello, destaca que este premio supone una "bocanada de oxígeno en medio de la represión" que mantiene el gobierno de Daniel Ortega contra los periodistas en Nicaragua y un "espaldarazo" para seguir adelante en un contexto en el que se les "persigue simplemente por ejercer el derecho constitucional a informar".



Su compañero Carlos Herrera coincide en que es "muy complicado" ejercer en Nicaragua, por lo que este galardón es un "gran aliento" para una redacción joven -el portal cumple en junio dos años de existencia- y para los periodistas que quedan en el país y que trabajan a diario "en unas circunstancias muy complicadas".



El trabajo premiado es un especial multimedia en el que documentan la represión que empezó con las protestas de en 2018 y reivindican justicia para las víctimas.