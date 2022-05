Nelson Lorío, pide ayuda para la renta en Miami tras ser estafado

Nelson Lorío, padre del bebé asesinado Teyler Lorío, solicitó la ayuda de la diáspora y exiliados nicaragüenses en Estados Unidos debido a que las autoridades en Miami le enviaron una notificación de desalojo, tras ser víctima de una estafa.

En una transmisión en vivo, Lorío explicó que pagó puntualmente la renta mes a mes, pero la persona que le rentó no era la propietaria de la vivienda por lo cual fue víctima de estafa, es decir le estaban subarrendando el inmueble.

“Solicito y agradezco cualquier tipo de ayuda de manera inmediata debido a que tengo hasta pasado mañana para abandonar el lugar donde estoy, yo ando con mi esposa y mi hija, no puedo solo con esta situación”, dijo Lorío, quien explicó que cuenta con un trabajo, pero sus ingresos no le permiten cubrir el pago del depósito y el primer mes de renta.

“Las rentas en Miami están súper altísimas, gracias a Dios tengo un trabajo, pero con lo que trabajo no puedo cubrir el gasto que me están pidiendo es un montón de la renta y un mes de más, ese monto yo no lo puedo cubrir solo, estoy apelando a la población nicaragüense que se encuentra aquí en Miami que si puede me ayude con algo”, expresó el pinolero, quien señaló que su esposa está sin trabajo.

El compatriota manifestó que al principio intentó resolver la situación solo pero no pudo “esto se me salió de las manos, no quisiera irme a la calle con mi esposa y mi hija, hemos sufrido tantas cosas pero no puedo callar ahorita estoy con sentido urgencia, apelando a sus corazones obviamente yo necesito mudarme no quiero que me desalojen, yo no vine a generar problemas, no vine a quebrantar ninguna ley, no quiero verme envuelto en enfrentar un juicio o algo que me pueda afectar mi proceso de asilo político por eso apelo al corazón de ustedes”

De igual forma, Milton Rodrigo González de la diáspora nicaragüense en Miami apeló a sus compatriotas a volcarse en ayuda a la familia Lorío.

“La culpa no es de él, él pagó su renta ha cumplido con su obligación porque es un hombre trabajador, tiene trabajo en este momento no está desempleado simple y sencillamente que la situación que se presentó fue repentina, no fue notificado por la persona que le está rentando el lugar de una orden de desalojo hasta que ya fue muy tarde”

Si usted desea ayudar a esta familia exiliada puede comunicarse al número 786-301-8762 con Nelson Lorío.