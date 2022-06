Policía detiene al sacerdote Manuel Salvador García, párroco de la iglesia El Calvario de Nandaime

El religioso fue golpeado al momento de su captura.

Agentes de la sancionada Policía detuvieron esta mañana al sacerdote Manuel Salvador García, de 56 años de edad, después que el religioso cayera en la provocación de un grupo de fanáticos Orteguistas, que desde hace días comenzaron a provocarlo en las afueras del templo que administra.

El religioso padece de diabetes y neuropatía crónica, razón por la cual sus familiares temen que se complique de salud en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, en Managua.

Lea: China nombra embajador en Nicaragua

El día lunes simpatizantes rojinegros estuvieron provocando al sacerdote, hasta que lo hicieron caer y éste salió con un machete diciéndoles que no les tenía miedo. Los vecinos del lugar indican que el sacerdote no salió a la calle con el machete por lo que consideran que "no estaba poniendo en riesgo a nadie" ya que estaba en la Iglesia. Aún se desconocen los cargos que le imputará la policía sandinista.

Una fuente cercana al religioso detalló a 100% NOTICIAS que el padre Manuel fue detenido con lujo de violencia esta mañana cuando junto a un sobrino se encontraba en casa de habitación en Carazo.

Lea más: Deslizamiento de tierra en Wiwilí, Jinotega deja un muerto

En una serie de videos publicados por seguidores de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la pareja que usurpa la presidencia de Nicaragua, se muestra al sacerdote levantando un machete en el interior del templo.

“Él salió muy temprano de la Iglesia El Calvario de Nandaime hacia su casa de habitación ubicada en Carazo. A eso de las 9 de la mañana, le rodearon la casa policías y antimotines, él se encontraba con un sobrino. Se lo llevaron con mucha violencia y fue "sacado como un perro", dijo una fuente.

100% NOTICIAS supo extraoficialmente que está en el Chipote, un centro de torturas sicológicas y físicas contra los presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Lea también: Régimen manda a cancelar 96 ONG, incluye el CEI que dirigía Zoilamérica Ortega Murillo

El sacerdote estuvo como vicario en Diriá y era una de las voces más críticas. Una vez que realizaron la operación limpieza, fue golpeado fuertemente encapuchados y le dejaron el rostro irreconocible, explicaron fuentes consultadas al respecto.

La Diócesis de Granada, todavía no se pronuncia sobre el tema que mantiene asombrados a los pobladores del municipio de Nandaime.