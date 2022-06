Piden cadena perpetua para femicida confeso, quien asesinó a una adolescente

Jerry Condega Vanegas de 21 años de edad, quien el pasado 4 de abril mató a su pareja una adolescente de 17 años de edad de iniciales Z.E.D. se declaró culpable del femicidio. El sujeto atacó a la menor de edad despiadadamente al propinarle 25 estocadas con un cuchillo, por lo que la fiscalía solicitó cadena perpetua.

Según La Prensa, la fiscal auxiliar Belissa Martínez solicitó la prisión perpetua para el femicida confeso porque se ensañó con la víctima al propinarle 25 cuchilladas.

Como atenuante, la fiscalía añadió que la víctima era una adolescente y que los hechos se dieron de noche y en un lugar poblado.

Mientras tanto, el abogado defensor, Yader Noel Vallejos, solicitó la pena mínima de 20 años porque supuestamente el crimen no fue planificado.

Sin embargo, la madre de la víctima pidió la pena máxima “Como madre me duele mi hija, mi hija era una chavala, que pague él con lo que sea”, reportó La Prensa

La sentencia será leída el próximo 23 de junio en la Sala 12 del Complejo Judicial Central Managua con la jueza segundo especializada en violencia de Managua, Aleyda Irías Mairena.

Los Hechos

Una inquilina adolescente identificada con las iniciales Z.E.D. fue acuchillada seis veces y estando herida se arrastró por la casa hasta encontrar a Azalea y pedirle auxilio.

“Ella bajó hasta allá y me sorprendió verla toda ensangrentada porque yo no escuché nada. Le pregunté ¿qué pasó y quién lo hizo? Me respondió el nombre de él… Se desvaneció en mis pies y murió”, dijo Azalea todavía nerviosa.

En nueve años de arrendar habitaciones en su vivienda fue testigo de una tragedia. “Yo nunca había visto algo igual. Ni siquiera sabía qué hacer en un momento tan horrible”.

Femicidios en Nicaragua

En cinco meses la organización católica por el Derechos a Decidir, registra 27 femicidios, lo que representa un incremento de la violencia machista en Nicaragua, asimismo, la ONG registra 60 femicidios en grado de frustración y un saldo de más de 30 menores de edad en la orfandad.

Los departamentos donde se registran mayores casos de femicidio durante el mes de abril son: Managua con 2 casos, Nueva Segovia 1, Región Autónoma del Caribe Norte 1, Región Autónoma Caribe Sur reportan 1, Río San Juan 1, y Chontales 1, Boaco 1 Matagalpa 1, León casos. El rango de edad de las víctimas es entre 35 a 59 años, en total 6, y entre los 18 – 35 se reportan 3 casos de los 27 que reporta la organización feminista.