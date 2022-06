La dirección del centro emitió un comunicado desmintiendo la versión inicial que al colegio se presentó un estudiante armado.

Ante la preocupación de los padres de familia que desde horas tempranas acudieron al Colegio Bautista de Managua para conocer el origen de una amenaza con arma de fuego que se divulgó a través de un grupo de WhatsApp, la dirección del centro emitió un comunicado desmintiendo la versión inicial que al colegio se presentó un estudiante armado.

“Tal situación no sucedió”, expresa el comunicado oficial al citar que las entrevistas de padres de familia y vendedores de las afueras del colegio fueron totalmente erradas, al asegurar que había ingresado un escolar armado.

Lea: Régimen en Nicaragua despoja a Teletón de casa donada por Movimiento María Elena Cuadra

Asimismo, agrega que se atendió una “situación de alarma” entre la comunidad escolar tras conocerse de “una publicación anónima con aseveraciones delicadas y peligrosas”.

Explica que desde se tuvo conocimiento de esa información las autoridades del colegio procedieron a “su atención e investigación”, para ello se apoyaron en instituciones como el Ministerio de Educación, Ministerio de la Familia y la Policía.

Lea más: Fallece niño tras ser arrastrado por corriente de río en Nueva Segovia

“Desde primeras horas de la mañana hemos realizado sesiones de trabajo, con las instituciones antes mencionadas para aclarar y abordar la situación de manera acertada y efectiva, al igual que reiteramos en ningún momento ha sido una situación real en el Colegio Bautista de Managua”.

2222222222222222222222222

En este sentido, el centro educativo añade que se desconocen los motivos de las publicaciones y afirmaciones infundadas que a su juicio tienen el propósito de desprestigiar la enseñanza brindada a sus escolares a lo largo de varias generaciones.

El mensaje que alertó y alarmó al colegio.

“Quiero confesar que a veces pienso en realizar un tiroteo escolar para después matarme a mí y acabar con esta tortura que algunos llaman vida. No siempre se consigue lo que uno quiere y si mis notas siguen así y mis padres siguen con esa actitud no le veo ningún sentido a mi vida, pero no es justo que yo sufra y los demás vivan felices como si nada. Una maldita injusticia por ese Dios que no hace nada”.

Lea más: Daniel Ortega prohíbe ingreso a Nicaragua de Comisión de expertos de la ONU

Este mensaje se divulgó entre los estudiantes y posteriormente entre los padres de familia que acudieron la mañana de este martes a demandar explicaciones a las autoridades escolares.