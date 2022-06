Régimen elimina prueba PCR negativa de Covid-19 para ingresar a Nicaragua

Quienes deseen viajar a Nicaragua tienen que presentar un esquema completo de vacunación, de lo contrario, presentar la prueba PCR con 72 horas de anticipación.

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron al Ministerio de Salud eliminar la prueba PCR para poder ingresar a Nicaragua. Esta normativa estaba vigente desde el año 2020, cuando la pandemia de la Covid-19 llegó a nuestro país.

Quienes deseaban ingresar a Nicaragua, tanto nacionales como extranjeros tenían que enviar la prueba negativa de Covid-19 con 72 horas de anticipación y el Ministerio de Salud podría decidir quien ingresaba y quien no.

Lea: Costa Rica no enviará embajador a Nicaragua, preocupa ola migratoria

La medida del régimen llega horas después que la periodista Tifany Roberts denunciara públicamente que la dictadura le negó el ingreso a Nicaragua, poniendo como excusa que la prueba PCR no fue aceptada.

“Por orientaciones del Presidente de la Republica de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, no se pedirá como requisito de ingreso al país, un resultado negativo RT-PCR para COVID -19, solamente se requerirá para el ingreso el esquema de vacunación completa contra esta enfermedad”, indica el documento en el inciso dos de la resolución.

El comunicado del Ministerio de Salud aclara “que aquellas personas que no cumplan con el esquema completo de vacunación, deberá presentar un resultado negativo de RT-PCR para COVID -19, con 72 horas desde la toma de muestra, hasta el ingreso del país”, se lee en el documento.

El Ministerio de Salud detalla que la resolución “surte efecto a partir de la fecha”.

Prueba como excusas

Por su parte, tras la negación del ingreso a Nicaragua, la periodista Tifany Roberts denunció que la prueba PCR era utilizada como una forma de reprimir a los opositores nicaragüenses que se encuentran en el exterior y que pretendían arribar a Nicaragua.

Lea más: Régimen prepara concierto cristiano en medio de persecución a sacerdotes en Nicaragua

“Sabemos que el régimen está usando la pandemia para decidir y filtrar a quien entra y quién no entra, lo mismo están haciendo a la salida, quitando el pasaporte”, denunció Tifani Roberts, quien además denunció que ni siquiera la dejaron abordar el avión.

“No soy ni la primera ni la última, lo mismo ha pasado a muchos colegas que no han podido entrar a Nicaragua”, agregó.

Cuestiona papel de Avianca

Tras negar su ingreso a Nicaragua, Tifani lamentó el papel de la aerolínea Avianca, denunciando que la información le llegó por medio de la empresa aérea y no por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes usurpan la presidencia de Nicaragua.

“Me llamó mucho el papel de Avianca, siendo facilitadores de la represión, siendo voceros del régimen, porque yo nunca hable con alguien del gobierno para que me dijera que yo no puedo entrar, me lo dijo Avianca”, denunció Roberts, quien afirmó que tiene dos años de no ver a su madre.

“Ellos (Avianca) se prestan a este juego y se están lucrando, porque obviamente no me van a devolver el dinero, porque la verdad, 700 dólares, tal vez no es mucho, pero conozco nicaragüenses que han perdido mucho, no es correcto y no es moral lo que están haciendo”, observó la destacada periodista del área de investigación de Univisión.

Lea también: Capitán de la policía es el conductor de camioneta que mató a médico

“Como corporación deberían de tomar en cuenta que hay pasajeros que son víctimas de la represión y ellos se están lucrando de esos pasajeros”, agregó.

A pesar de las barbaridades cometidas en su contra, Tifany Roberts dijo que seguirá firme en la lucha contra el régimen Ortega-Murillo.