Libro señala a Nicaragua, Cuba y Venezuela por la ausencia de libertad de prensa

Venezuela es el peor calificado en la región según la SIP es una nación donde la violencia contra los comunicadores ha aumentado

Miami, 28 jun (EFE).- Nicaragua, Cuba y Venezuela repiten como los países peor calificados en la categoría "sin libertad de prensa" en el libro Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa, que recoge los resultados de dos años de medición en 22 países de las Américas.



Esta segunda edición del Índice fue comentada este martes en un encuentro digital organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), donde se hizo mención especial a estos tres "territorios sin libertad de prensa" donde continúan los "cierres y confiscaciones de medios, arresto de periodistas y acción represiva".

Una represión de la libertad de prensa y expresión que incluso "se ha acentuado en Nicaragua y Cuba" con la "persecución y ataques a los periodistas", dijo Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, con sede en Miami (Florida).

Lea Más: PCIN pide liberar a periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza, presos en Nicaragua

Alertó Jornet sobre la "acción represora del régimen del (presidente de Cuba, Miguel) Díaz-Canel" tras las protestas antigubernamentales del 11J de 2021" en Cuba, un país que, con 11,11 puntos sobre 100, repite como el penúltimo de la región en el Índice.



"A pesar de los esfuerzos de voces disidentes, el país se mantiene bajo un régimen totalitario que ha controlado la nación por décadas", destaca el Índice.



El peor calificado en la región sigue siendo Venezuela (5,71 puntos), una nación donde "la violencia contra los comunicadores ha aumentado en cuanto a detenciones, desapariciones y procesos judiciales arbitrarios", con un periodismo que sufre el "acoso cibernético y el bloqueo al acceso a internet", añadió.



En ese contexto, Jorge Canahuati, presidente de la SIP y director ejecutivo del Grupo Opsa de Honduras, afirmó que "sin libertad de prensa no puede haber una verdadera democracia y resaltó la importancia del Índice de Chapultepec como medidor del "grado" de libertad de expresión en 22 países y en "defensa y promoción" de estos principios.



El nuevo volumen, editado por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), se convierte en un "faro" cuya "luz debemos extender lo más que podamos y que se vea en todo el mundo", aseveró, por su parte, la abogada y comunicadora Argelia Perozo, de la UCAB.



Perozo destacó que esta segunda edición cubre el período comprendido entre el 3 de julio de 2020 y el 1 de agosto de 2021 y presenta como novedades varias dimensiones: ciudadanía informada y libre de expresarse, ejercicio del periodismo, violencia e impunidad y control de medios.



Ofrece además una tabla comparativa de libertad de prensa y expresión país por país en cuatro categorías: "baja restricción" (de prensa), "parcial restricción", "alta restricción" y "sin libertad de expresión".



En opinión de Jornet, el Índice "cumple una triple función: es un diapasón, un barómetro y un faro", en cuanto a que "afina nuestro diagnóstico sobre la libertad de prensa en las Américas", mide la "presión de los Estados" sobre este principio y, finalmente, "con su potente luz orienta el plan de acción" de la SIP.



Jornet también consideró preocupante la situación de la libertad de prensa en El Salvador, Guatemala, Brasil y México, con "restricciones solapadas" y "legislaciones que buscan controlar internet con la excusa de que no se propaguen noticias alarmantes".



En relación a México, el directivo de la SIP cargó contra "la acción orientada a estigmatizar las voces críticas y no garantizar la seguridad física de los periodistas que informan" de los sucesos, al tiempo que condenó la "impunidad de los que asesinan a periodistas y atacan a los medios" en este país.



De hecho, el Índice Chapultepec subraya la "inseguridad y espiral de violencia contra periodistas" en México y alerta del "discurso frontal del Ejecutivo y la influencia de los distintos poderes", factores negativos para la libre expresión.

Lea: Periodista Miguel Mora cumple un año detenido en El Chipote

Según indica el comunicado de la SIP, el resultado del nuevo Índice Chapultepec será expuesto en la Asamblea General de la organización que tendrá lugar en Madrid del 27 al 30 de octubre próximos.