Báez: estamos rodeados de lobos sanguinarios y no podemos callar aunque persigan a Iglesia

Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, durante su eucaristía dominical celebrada en la Iglesia Santa Agatha, en Miami, Estados Unidos, dijo que la humanidad vive rodeada de "lobos feroces, expertos en violencia e injusticia que desgarran el tejido social con sus ambiciones y crímenes", dijo el religioso.

El prelado añadió que hay lobos que "hacen sangrar los corazones y roban la alegría y la esperanza a las personas y a los pueblos", expresó.

En su homilía, el religioso, quien se encuentra en un exilio forzado desde el año 2019, recordó que "Jesús no quiere que seamos ingenuos. Estamos rodeados de lobos sanguinarios, feroces y crueles. Sin embargo, no nos dice que huyamos de ellos, no nos pide que guardemos silencio ante su crueldad. No. Jesús nos pide que caminemos en medio de ellos, que anunciemos el evangelio y denunciemos sus crímenes, pero siendo siempre “como corderos en medio de lobos”, dijo.

"No hay que ser lobos como ellos"

Ante la impotencia que embarga a la sociedad nicaragüense por las constantes violaciones a los derechos humanos y las falta de libertades y oportunidades, Báez recordó que no hay que tomar la justicia con las manos.

"Para denunciar la injusticia y la maldad de los lobos de hoy, no hay que ser lobos como ellos. Ya hay muchos lobos, no necesitamos más. Para evangelizar necesitamos de la mansedumbre de los corderos. No hay necesidad de odiar, de ser agresivos, cultivar rencor en el corazón, insultar o devolver mal por mal", exhortó.

Báez. quien ha defendido a la iglesia en todo momento, hizo un llamado a los cristianos "a confiar en la fuerza de la verdad, la bondad y la compasión, pero sin acobardarnos ni callarnos. Los lobos quieren que la Iglesia sea como un grupo de corderos callados y ciegos, insensibles ante los conflictos, las injusticias y el dolor de la gente. No es así como Jesús pensó a su Iglesia. Podemos ser pacíficos y buenos, sencillos y compasivos, sin necesidad de ser miedosos e indiferentes ante el mal, pues corremos el riesgo de volvernos cómplices de los lobos, cómplices del pecado, de la injusticia y de la maldad", añadió.

"El Señor es más fuerte que cualquier lobo prepotente e injusto que calumnie, ataque o persiga a las ovejas de su Iglesia”, dijo una vez más al defender a la iglesia universal, la que ha sido víctima de ataques y en el caso particular de Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega ha arremetido contra los religiosos al punto de encarcelar a uno.

"Ni las tres “de”: el desánimo, ni la debilidad, ni la duda; ni la persecución y los ataques de los lobos de hoy, debe intimidar y detener la misión de la Iglesia. No olvidemos nunca las palabras de Jesús, “No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma”, finalizó el religioso.