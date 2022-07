El estudiante del Colegio Bautista de Managua que amenazó en redes sociales con realizar un tiroteo, fue condenado a seis meses de internado psicosocial

Un adolescente de 13 años de edad, estudiante del Colegio Bautista de Managua, que el pasado 14 de junio amenazó con causar una catástrofe en el centro de estudio por supuestamente recibir burlas de parte de sus compañeros, fue sentenciado a seis meses de internado en un centro de atención psicosocial del Ministerio de la Familia (Mifan).

De acuerdo con la sentencia impuesta por la Miroslava Calero Chamorro, Juzgado Segundo Distrito Penal de Adolescentes de Managua, una vez cumplida la sentencia, el joven tendrá que presentarse durante seis meses más cada 15 días a firmar en la Oficina de Vigilancia de las Sanciones Penales para adolescentes (OVSPA), ubicadas en el Complejo Judicial Central Managua.

La sentencia 28/2022 fue dictada el pasado 27 de junio, en donde se señala la sentencia del joven estudiante de secundaria del colegio privado de Managua.

La sentencia fue notificada el pasado lunes a los padres de familia del adolescente y a la Fiscalía. La amenaza del joven causó asombro entre los padres, quienes acudieron al centro a retirar a sus hijos.

Prohibiciones

Durante los seis meses de internado, el adolescente tiene "prohibido comunicarse" con los testigos ofrecidos por la Fiscalía durante el juicio que finalizó de forma anticipada porque el menor aceptó la responsabilidad penal.

El menor fue enjuiciado bajo la Ley 1042, "Ley Especial de Ciberdelito", porque su juicio fue basado en la amenaza realizada a través de la tecnologías de la comunicación y la información.

Antes de que se declarara culpable, la defensa del estudiante propuso una conciliación entre el Ministerio Público y el acusado, pero este, al ser consultado por la jueza si estaba consciente de sus actos, afirmó que sí. La defensa solicitó la pena mínima que son dos meses de internado, pero la juez la elevó a seis meses.

El mensaje que alertó y alarmó al colegio

“Quiero confesar que a veces pienso en realizar un tiroteo escolar para después matarme a mí y acabar con esta tortura que algunos llaman vida. No siempre se consigue lo que uno quiere y si mis notas siguen así y mis padres siguen con esa actitud no le veo ningún sentido a mi vida, pero no es justo que yo sufra y los demás vivan felices como si nada. Una maldita injusticia por ese Dios que no hace nada”, escribió el estudiante en redes.

Este mensaje se divulgó entre los estudiantes y posteriormente entre los padres de familia que acudieron la mañana de este martes a demandar explicaciones a las autoridades escolares.