Padre de Boaco: Monseñor José Leonardo Urbina "culpable por ser sacerdote", "estamos en indefensión"

El párroco Allan Alfonso Paizano preguntó ¿ese tribunal es independiente e imparcial?, tras acusación contra párroco de la iglesia Perpetuo Socorro de Boaco

El párroco Allan Alfonso Paizano de la Parroquia Santiago Apóstol, Boaco, fue el primero en romper el silencio a favor del sacerdote José Leonardo Urbina Rodríguez, quien fue acusado por el delito de abuso sexual en concurso real de violación sexual y lesiones psicológicas leves en perjuicio de una menor de 12 años.

En un programa radial transmitido por Radio Católica de Boaco, Paizano, dijo que la comunidad y familia del padre Urbina Rodríguez se encuentra dolida por la forma en que el régimen de Daniel Ortega lo humilló como si se tratará de un delincuente.

“El hermano Leonardo no pelea con nadie es una persona súper llevadera siempre ha sido súper amable, amigo de todos, como no va a doler, duele en lo más profundo verlo humillado, esposado, como un delincuente duele. Dios nos humilla dice el Papa Benedicto el servidor tiene que hacerse pequeño esa es la iglesia de Cristo”

En el vídeo, el religioso señaló que algunos creen que los líderes de la iglesia no saben de leyes, o que no leen, por lo que lamentó las acciones del sistema de justicia que expuso al sacerdote y lo condenó inmediatamente, pese a que la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia.

Al mismo tiempo, señaló que cualquier ciudadano acusado debe demostrar su inocencia ante un tribunal independiente e imparcial, por lo cual preguntó ¿ese tribunal es independiente e imparcial?

El sacerdote Paizano, aclaró que todos somos iguales ante la ley, que no está en contra de evadir la justicia, pero que el sistema judicial debe ser independiente e imparcial.

“Sí se me acusan comparezco ante la ley, si se me acusa que me demuestren mi culpabilidad, la pregunta es ¿me voy a encontrar un tribunal independiente e imparcial en este país? Para que se me garantice el artículo 10, dice nuestra Constitución que todos somos iguales. Además, nadie puede ser sustraído de su juez competente llevado a otra jurisdicción dice la Constitución en el artículo 34”

¿Por qué alguien de Boaco es llevado a Managua para ser juzgado?, cuestionó nuevamente. El líder religioso señaló que la Carta Magna establece que se debe garantizar la debida defensa desde el inicio del proceso.

“¿Desde el principio del proceso se le garantiza un abogado?, se le nombra a otro del sistema, yo me asustó, porque ahí sale en las noticias que la abogada es defensora pública, es decir nombrada por el sistema, a nosotros no nos han dicho busquen un abogado"

En este sentido, el párroco dijo que los nicaragüenses están en un estado de indefensión porque el padre José Leonardo es culpable por ser sacerdote.

“Estas cosas es lo que da tristeza, el estado de indefensión en el que nos encontramos los nicaragüenses, en donde no se nos pregunté, donde no se nos juzgue por ser inocente o culpable, sino porque se nos declara culpable por ser sacerdote, ese es el problema, si a mí se me declara culpable porque soy culpable tengo obligación ante Dios y ante los hombres de responder por mis errores pero debe ser demostrada mi culpabilidad y entonces este es un problema serio”

Por otro lado, Paizano dijo que la sentencia ya se conoce, al recordar el caso del padre Manuel García, quien fue declarado culpable y sentenciado a dos años de cárcel.

“El problema no es que se nos acuse nunca vamos alegar irresponsabilidad, nunca vamos a alegar inmunidad, nunca vamos alegar impunidad, pero sí como seres humanos tenemos derechos como ciudadanos de este país tenemos derecho, los conocemos, lo sabemos y podemos hacer notar ¿en qué podemos ayudar por el estado indefensión en el que estamos? sabiendo que muchas veces estar acusado es estar condenado, sabiendo muchas veces que ya se sabe la sentencia desde la acusación, entonces es duro sin embargo esperamos en Dios”