Monseñor Álvarez llama a la población a resistir a la tentación del odio y la venganza, pide orar por sacerdotes

El religioso manifestó que estar del lado del bien es estar al lado correcto de la historia, tal y como lo hace la Iglesia.

En la homilía de este domingo 24 de julio, monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa manifestó que la iglesia siempre estará a lado de lo correcto y pido a la población resistir a la tentación del odio y la venganza.

“Hemos visto con nuestros propios ojos, hemos descubierto en nuestra vida que efectivamente cuando nos ponemos de lado del bien, estamos del lado correcto de la historia y por supuesto, en el lado exacto de la iglesia y como Dios lo pide, la tentación del odio, la venganza, del desprecio de pagar mal por mal puede y está circulándonos, debemos resistir, Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados, por encima de nuestras fuerzas”.

Asimismo, recordó a la feligresía que el mal únicamente se vence con el bien y que no permitan que la tentación de creer lo contrario los convenza.

“Que el señor no nos dejes caer en la tentación de pensar que el mal se puede vencer con el mal, eso no es cierto, eso no es posible para los cristianos, nosotros estamos convencidos, proclamamos y predicamos que siempre el mal se le vence a fuerza del bien”, remarcó Álvarez.

También en su homilía el religioso pidió a la congregación a someterse a una jornada de oración y ayuno por los sacerdotes, por la iglesia y por Nicaragua recordándoles que solo la oración puede salvar al país.

“En medio de nuestras diferencias recuerden que ni los dedos de la mano son iguales, el respeto… marca el inicio para llegar al perdón, para después llegar al amor, para poder amarnos, para poder tratarnos como hermanos, para poder reconocernos como hijos de un mismo padre”, expresó el religioso en su homilía.

La cruzada de oración consiste en realizar ayuno los primeros viernes de cada mes, a las 5:30 de la madrugada. También los instó a participar de las actividades religiosas en las siguientes fechas.

“15 de agosto, 22 agosto, 8 septiembre, 15 de septiembre , 24 de septiembre, 7 de octubre, 27 de noviembre, 08 de diciembre, 12 de diciembre”.

Agrega “Hagámoslo por nuestra iglesia, por nuestros amados sacerdotes y nuestra amada Nicaragua porque solo la oración salvará a Nicaragua”, finalizó.