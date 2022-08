Policía asalta capilla en Sébaco para robarse equipos de radioemisora y canal de tv católico

En una entrevista a la periodista y directora de 100%Noticias, Lucia Pineda Ubau, Vallejos informó que hoy una oficial de la policía llegó a entregarle una notificación de la cancelación de la emisora

El sacerdote Uriel Vallejos, párroco de la Parroquia Divina Misericordia de Sébaco, Matagalpa, denunció en 100%Noticias que agentes de la policía sandinista ingresaron de forma violenta a la Capilla Niño Jesús de Praga para llevarse los equipos de la radio y televisora católica del municipio.

En una entrevista a la periodista y directora de 100%Noticias, Lucia Pineda Ubau, Vallejos informó que hoy una oficial de la policía llegó a entregarle una notificación de la cancelación de la emisora. Sin embargo, la oficial quería acceder a los equipos de la radio y tv.

“La señora vino prepotente, yo la recibí en la oficina parroquial, pero quiso acceder dónde estaban los equipos de la radio y TV, no le permití y se fue molesta”, informó.

Minutos después llegaron patrullas policiales que rodearon todo el templo, por lo cual el párroco se vio forzado a tocar las campanas de la iglesia. Al mismo tiempo, llamó a los creyentes a orar y apoyar a la iglesia.

“Toqué las campanas y todo el pueblo está en las calles ahorita, hay 5 patrullas yo estoy dentro de un lugar, el pueblo de sébaco sea desbordado, les invito a los nicaragüenses a tener valentía y estos momentos tan circunstanciales de la vida tenemos que enfrentar el mal con el bien, defender lo que tenemos”, expresó.

También denunció la presencia de paramilitares en la zona “Recibí la notificación, pero ellos vinieron a violentar, yo vine le recibí la notificación y ahora ellos vinieron a violentar queriéndose llevar los equipos, estamos rodeados de antimotines, tengo rodeada la casa cural”.

En este sentido, el párroco dijo no tener temor a ser encarcelado porque no ha asesinado a nadie “El pueblo nicaragüense sabe mi posición, ante esta realidad aquí estamos, el pueblo me apoya, el pueblo apoya a su iglesia, no tengo temor porque no he asesinado solo hemos alzado la voz por la nación.

Al concluir la comunicación vía telefónica Vallejos aseguró que el régimen de Daniel Ortega quiere callar la voz de la iglesia y sus profetas.

“Tienen miedo al Evangelio, quieren callar a la iglesia, la iglesia es la voz del pueblo, nunca van a callar al profeta, jamás, ni los imperios, ellos nunca callaran a la iglesia, la iglesia siempre estará y será la será la voz del pueblo nicaragüense”.

Mientras el sacerdote hablaba se escuchaban disparos en la calle, en las imágenes se observa como antimotines dispararon contra los feligreses que llegaron a la parroquia a evitar que se llevarán los equipos.

Un delegado de la palabra resultó herido en su rostro, según fotografía que circuló en las redes sociales.

Además, la policía cortó la luz eléctrica en la casa cural y desconectaron las cámaras de seguridad para evitar que siguierán transmitiendo.

El sacerdote Uriel Vallejos, cuestionó que el régimen haya cerrado las seis emisoras católicas de la Diócesis y como si esto no fuera suficiente, llegaron a confiscar los equipos que son propiedad de la iglesia católica.

“Nos han cerrado todas nuestras radios. Pero la Palabra de Dios, no la callarán”, escribió Monseñor Rolando Álvarez.

Organismos condenan asalto

En redes sociales, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) denunció el asalto "AHORA! se recibe información sobre violenta acción policial aparentemente para secuestrar equipos de transmisión de radio/TV en Capilla Niño Jesús de Praga (Sébaco). Llamamos al Estado, una vez más, a cesar de inmediato este atropello y de no reprimir a la ciudadanìa"

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH, condenó el ataque del régimen Ortega Murillo a las instalaciones de la capilla Niño Jesús de Praga y la iglesia Divina Misericordia en Sébaco "Exigimos se respete la integridad personal y la vida de religiosos, feligreses y periodistas que se encuentran adentro".