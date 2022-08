Alianza Cívica convoca a cristianos a sumarse a oración y ayuno por Nicaragua

La oración y ayuno es para pedir por la iglesia católica y por la liberación de Nicaragua

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia convocó al pueblo nicaragüense a unirse en oración y ayuno por la Iglesia Católica y por la liberación de Nicaragua, luego que antimotines de la policía asaltaron violentamente la capilla Niño Jesús de Praga en el municipio de Sébaco, Matagalpa.

“Ayuno y Oración, Nicaragua sufre y vive una tribulación. Súmate al ayuno y eleva tus oraciones a nuestro Padre por la libertad a los presos políticos, en respaldo a nuestra Iglesia Católica y por la libertad de Nicaragua”, indica el mensaje de la organización política en redes sociales.

Daysi George West, integrante de la Alianza Cívica en representación de la Costa Caribe nicaragüense, dijo que este es el momento en que los cristianos sin importar la denominación deben unirse en oración para pedir a Dios por la liberación de Nicaragua.

“Sentimos con mucho dolor todo lo que está pasando con la iglesia católica, con los presos políticos que son inocentes y toda la situación de censura que viven los medios de comunicación, el exilio forzoso”, expresó.

#AyunoyOración Nicaragua sufre y vive una tribulación.



Súmate al ayuno y eleva tus oraciones a nuestro Padre por la libertad a los presos políticos, en respaldo a nuestra Iglesia Católica y por la libertad de Nicaragua.#AyunoyoraciónPorNicaragua #LibertadParaNicaragua pic.twitter.com/RHeZHPQzD6 — Alianza Cívica Nicaragua (@AlianzaCivicaNi) August 2, 2022

Según George, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo creen que Nicaragua es una finca “Nicaragua no es una finca, es una sociedad, es un pueblo. Nicaragua es un pueblo cristiano y sobre todo mariano dejen de perseguir a la iglesia, no sigan mintiendo al pueblo que son cristianos, porque en la práctica no lo están haciendo”.

En este sentido, la activista instó al pueblo cristiano sin importar denominación a orar para que salga el oscurantismo de Nicaragua.

“Cristianos de todas las denominaciones unámonos en una oración porque sabemos que en Nicaragua ha salido adelante el oscurantismo, solo con oración y ayuno vamos a salir adelante de ese oscurantismo, pedimos que cada familia se reúna en familia y haga oración, necesitamos liberar a este pueblo, necesitamos a liberar a esos hombres y mujeres que los tienen presos por hace más de un año”, expresó.

George señaló que Ortega está persiguiendo abiertamente a la iglesia “quieren vivir desde la impunidad, se mantienen con los aparatos represivos, pero no están en el poder por la voluntad del pueblo, les pedimos al pueblo de Nicaragua sumarse a la oración, necesitamos sacar el oscurantismo”.

La abogada María Asunción Moreno escribió “Por Nicaragua súmate al ayuno y eleva tus oraciones a nuestro Padre por la libertad a los presos políticos, en respaldo a nuestra Iglesia Católica y por la libertad de Nicaragua”.

La semana pasada Monseñor Rolando Álvarez de la Diócesis de Matagalpa llamó a los feligreses a sumarse a una cruzada de oración que consiste en realizar ayuno los primeros viernes de cada mes, a las 5:30 de la madrugada.

También los instó a participar de las actividades religiosas en las siguientes fechas:

“15 de agosto, 22 agosto, 8 septiembre, 15 de septiembre, 24 de septiembre, 7 de octubre, 27 de noviembre, 08 de diciembre, 12 de diciembre”, indicó Álvarez. Agregó “Hagámoslo por nuestra iglesia, por nuestros amados sacerdotes y nuestra amada Nicaragua porque solo la oración salvará a Nicaragua”, finalizó.