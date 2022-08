Padre Vicente Martínez denuncia que cierre de radios "es porque así lo quiere pareja dictatorial"

En su homilía, Vicente Martínez señaló que el cierre de operación se ejecuta por órdenes de una pareja dictatorial.

“Si usted no es iglesia, no va a sentir nada, ni cosquillas”, dijo El padre Vicente Martínez, párroco de la Iglesia Santa Lucía de Ciudad Darío, departamento de Matagalpa, quien lamentó el cierre de las siete emisoras católicas, entre ellas Radio Stereo Santa Lucía de la Diócesis de Matagalpa.

En su homilía, Martínez señaló que el cierre de operación se ejecuta por órdenes de una pareja dictatorial.

“Hasta el día de hoy (lunes) llevamos la palabra de Dios a través de la radio al campo y a la ciudad, pero miramos que ya no se puede porque lo quiere una pareja dictatorial, simplemente dice corten todo y no hay pies”.

Al mismo tiempo, exhortó a los feligreses a no ser ciegos, sordos y mudos ante la realidad que atraviesa el país “alguien podrá decir, el padre está hablando de política, no, no seamos borregos, no seamos sordos, no seamos mudos, no seamos ciegos, la realidad es la realidad. Si usted tiene una de una ideología yo la respeto, pero el mal es el mal y la injusticia es injusticia”.

Sin embargo, recordó que la Iglesia de Cristo siempre ha sufrido persecución, en referencia al asesinato de Monseñor Romero en El Salvador.

“Nosotros hermanos, no le hacemos mal a nadie, yo no sé porque la han agarrado con nuestra iglesia, siempre me recuerda las palabras de monseñor Romero que fue asesinado en El Salvador, las persecuciones son necesarias porque la verdad y la justicia son perseguidas hermanos”.

También señaló que un verdadero cristiano debe sentir indignación por lo que siente la iglesia.

“Si usted se siente iglesia y le duele lo que está pasando, los felicito, si usted no es iglesia no va a sentir nada, ni cosquillas, no va a sentir indignación porque en usted se está acomodando el mal, es una persona indiferente si usted no siente nada por los católicos por lo que está pasando dese cuenta que le falta ser cristiano, le falta ser iglesia, le falta ser como Jesús, sentir compasión”.

En este sentido, el religioso llamó a los fieles a sentir y rezar por la iglesia en estos momentos de “cruz”, en referencia al dolor.

“Una mujer le dijo al señor ayúdame que mi hija está pasando una situación terrible, sí mi hija sufre yo también sufro, hermanos recuerde que nuestra iglesia es nuestra mamá, si nosotros somos hijos de la iglesia tenemos que estar triste porque nuestra iglesia ahorita está pasando podríamos decir el momento de la cruz. La iglesia está pasando por momentos de la cruz porque recuerden que, si pasamos el domingo de Ramos, si pasamos el viernes santo, si pasamos el domingo de la resurrección del señor, va a resucitar y todo será nuevo”, finalizó.