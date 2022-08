Padre Rafael Bermúdez: “Rosario Murillo quiere ser dueña absoluta y para ello quiere el poder espiritual”

7 a.m.

El sacerdote exiliado Rafael Bermúdez opinó, durante una entrevista con 100% Noticias, que Rosario Murillo es extremadamente soberbia y quiere sentirse dueña absoluta del poder en el país, ya tiene poder económico y el poder político y solo le falta “el poder espiritual” y lo está buscando, por ellos ha emprendido una “guerra” contra la iglesia Católica.

Rosario Murillo quiere ser dueña absoluta de Nicaragua y para ello solo le falta el poder espiritual y lo está buscando pues ya tiene poder económico y político, aseguró en 100% SUPERCHATS, el sacerdote Rafael Bermúdez.

En medio de su creencia, podría incluso haber llegado a “ofrendar” a cientos de muertos aprovechando la Pandemia del Covid-19, dijo el Padre Bermúdez.

El sacerdote Rafael Bermúdez señala que el propósito de Rosario Murillo es intentar “descabezar” a la iglesia para debilitarla y ganar terreno en la búsqueda del poder espiritual.

Lea: Rosario Murillo amenaza con cárcel a Monseñor Álvarez, lo acusa de “crimen de lesa espiritualidad”

“Ella (Murillo) es soberbia y tiene todos los poderes, el poder económico y político y solo le falta el poder espiritual. Quiere sentirse la dueña absoluta y para ello quiere el poder espiritual”, afirmó el sacerdote.

El padre Bermúdez dijo que tiene conocimiento que Rosario Murillo es “sacerdotisa” dentro del culto que profesa. y recuerda que en los años 80, durante el primer periodo de la dictadura sandinista, ella fue “coordinadora del congreso mundial de brujos''. “No sé en qué línea ella es sacerdotisa. No sé si hay obispos o pontífice en esa cadena (culto) al que ella pertenece (pero si) lo que le hace falta a ella es adueñarse del poder espiritual”, indicó el religioso.

Asimismo, el sacerdote señaló que en la búsqueda de ese poder espiritual, no sería extraño que “ un día salga (Murillo) ‘con carácter de urgencia’ con un mandato (iniciativa de Ley) a la Asamblea (Nacional) estableciendo de qué forma va a ser el culto, cómo se va a llamar la Iglesia, a quién hay que obedecer. Tal vez va a ser como Enrique VIII, que era quien nombraba a los obispos. A lo mejor estamos volviendo a aquellos tiempos”, advirtió.

El padre Bermúdez destacó que no descarta que Murillo, como parte del culto que practica, haya actuado con negligencia en la atención a la pandemia del Covid-19 para permitir muchas muertes que estaría ofreciendo a su Dios.

Rosario Murillo ha sido señalada por diversos analistas como practicante de esoterismo y criticada por promover un avasallante culto a la personalidad de ella y de su marido Daniel Ortega pero es la primera vez que la señalan de ser “sacerdotisa” de una secta de brujería.

Podrían dar el paso de encarcelar a Monseñor Álvarez

El sacerdote exiliado señaló que en medio de la guerra contra la Iglesia que ha desatado el régimen Ortega-Murillo, en cualquier momento pueden ejecutar el paso siguiente, que sería que rompan las puertas de la Curia Episcopal de Matagalpa para llevarse a Monseñor Álvarez. No obstante, insistió que no existe ninguna situación (evidencia de delitos) contra Monseñor Álvarez, todo ha sido creado (montado) por la dictadura para encarcelarlo e imponer un silencio.

“El padre Álvarez y su Diócesis, son una cabeza visible de la Iglesia y ellos (la dictadura) son de la opinión de que si cortan la cabeza el cuerpo se desvanece. Eso es lo que pretenden con la acción de arrestar a Monseñor Álvarez. Lo mismo intentaron hacer con los apóstoles (cuando crucificaron a Jesús), ya habían matado a Jesús, estaban persiguiendo a los apóstoles pero Gamaliel advirtió a los apóstoles: ‘Déjenlos (reprimir), si esto (La misión de los evangelizadores) viene de Dios, nada va a suceder”, indicó el sacerdote Bermúdez.

Detalló que cada parroquia en el país tiene muchas comunidades que constituyen grupos religiosos. “Si esos son los grupos organizados que dice Murillo, pues van a tener que detener a decenas de miles de personas. A Murillo nadie le puede contradecir. Ni siquiera sus serviles”.

No obstante, advirtió que el encarcelamiento de Monseñor Álvarez “va a avivar, va a despertar la sensibilidad espiritual''. No espero un impacto de violencia, he estado rogándole a Dios por eso y por mis hermanos sacerdotes. Que los sacerdotes deben actuar como Jesús cuando Pedro quiso ejercer violencia en el Monte de los Olivos. Que seamos abrazados por la razón”.

.



Agregó que la población y los sacerdotes no deben dejarse provocar que es una costumbre de “ellos”. y tal como lo hace Murillo cada día en sus intervenciones a través de sus medios de comunicación de la propaganda sandinista. “Murillo se ahoga contra el pueblo, contra la Iglesia, tira su veneno que la asfixia. Acusa de crímenes de "lesa espiritualidad", un concepto inventado por Murillo”.

Lea más: Rosario Murillo tilda de ridículo, bufón y de manipular símbolos de la iglesia a Monseñor Álvarez

Por su parte, la opositora y ex presa política exiliada Irlanda Jerez señaló que la dictadura siempre ha intentado provocar al pueblo, para generar una guerra, como lo hizo en los años 80.

“Siempre han provocado la violencia para perpetuar su dictadura”, dijo la opositora.