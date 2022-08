“Crímenes de lesa espiritualidad” no existe, pero “crímenes de lesa humanidad” está tipificado en derecho internacional

La sancionada Rosario Murillo tipificó de delito de lesa espiritualidad supuestas acciones de monseñor Rolando Álvarez

La legislación nicaragüense no cuenta con ningún delito tipificado como “delito de lesa espiritualidad” según explicaron los abogados defensores de derechos humanos, Yonarqui Martínez y Gonzalo Carrión a 100% Noticias.

El pasado 5 de agosto la sancionada vicepresidenta de Nicaragua Rosario Murillo amenazó con cárcel a obispo de la diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez por supuestamente cometer delitos de “lesa espiritualidad”, sin embargo, la abogada Yonarqui Martínez explicó que esa tipificación únicamente se utiliza en temas de índoles de ocultismo y recordó que no se puede procesar a una persona por delitos que no estén tipificados en la legislación nacional.

“Lo que se llama delito de lesa espiritualidad es una expresión vaga, es una expresión que no está acorde con la terminología legal (...) es una terminología que es utilizada para cuestiones de índole de ocultismo y no tiene nada que ver con el derecho canónico, me tomé la tarea de investigar acerca de que sí existía dentro del derecho canónico y tampoco está y en nuestra legislación no se puede procesar a ninguna persona por un delito que no está tipificado”, dijo la abogada a 100% Noticias.

Lea Más: Rosario Murillo amenaza con cárcel a Monseñor Álvarez, lo acusa de “crimen de lesa espiritualidad”

Por su parte el abogado Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, señaló que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se atreven a constituirse en inquisidores de Álvarez, por acusarlo de “lesa espiritualidad” que es inexistente.

“Quiénes tienen responsabilidad de crímenes de lesa humanidad (Daniel Ortega y Rosario Murillo), llegan a la desfachatez de hablar de autoridad moral de hablar de crímenes de lesa espiritualidad constituyéndose incluso hasta como suma inquisición por hechos que no constituyen para nada ningún delito”, dijo Carrión.

Trámite a nueva ley para criminalizar a sacerdotes

Yonarqui Martínez manifestó que posiblemente estas declaraciones de la sancionada Rosario Murillo podrían ser el anuncio de una nueva solicitud del régimen para los diputados de la Asamblea Nacional y crear una ley inexistente en ninguna parte del mundo para criminalizar a los religiosos en el país.

“No sé si es que hay una mala asesoría o no hay una correcta lectura acerca de los delitos que Nicaragua ha estado aprobando (...) podría haber una solicitud, de pronto de delitos que son inexistentes en todo el mundo y que pueda nada más tipificarse en nuestro país”, dijo la abogada.

Lea: Obispo Rolando Álvarez dispuesto resistir encierro policial junto a sacerdotes y laicos que lo acompañan

De igual manera el defensor Gonzalo Carrión manifestó que la dictadura de Daniel Ortega le está recetando al obispo Álvarez lo mismo aplicado a miles de nicaragüenses.

“Al obispo Álvarez la maquinaria de terror le está recetando cárcel, exilio o cementerio”.