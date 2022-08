Sayra Laguna recibe beca del Departamento de Estado de EEUU

La deportista contó a 100%Noticias que hace unos días culminó el segundo nivel del idioma, preparándose para el tercer nivel. Las clases son en línea

La ex campeona centroamericana de judo Sayra Laguna, agradeció al Departamento de Estado de Estados Unidos por seleccionarla como una de las beneficiarias para recibir una beca para estudiar el idioma inglés.

En redes sociales Laguna escribió “Eternamente agradecida con Dios y el departamento de estado U.S.A por auspiciar mi beca de estudio, no sé imaginan la alegría, gozo y agradecida que me siento el día de hoy. Los que me conocen saben que todo lo que le pido a mi padre celestial, él me lo regala en su tiempo”.

Al respecto, Laguna informó a 100%Noticias que unas cinco mil personas aplicaron para obtener la beca, pero solamente cien fueron seleccionados, entre ellos la deportista.

“Me siento súper feliz, alegre y agradecida primeramente con Dios y con el Departamento de Estados Unidos que a través de la Embajada Americana nos ha otorgado esta oportunidad”.

Según Laguna, desde niña quiso aprender inglés, pero sus condiciones económicas no se lo permitían, por lo cual considera esta oportunidad como la más grande de su vida.

“Está beca para mí significa mucho, un logro enorme. Mucha gente va a decir que no lo es, pero para los que no tenemos una condición económica estable con posibilidad de poder llevar un curso de idiomas si lo es, para mí es una gran bendición que la voy a aprovechar al máximo”.

Laguna asegura que con este nuevo aprendizaje se le abrirán muchas puertas “es un logro muy importante porque con mis fuerzas intenté en muchas ocasiones tratar de entrar a una escuela de inglés y no pude, pero ahora estamos empezando esta nueva oportunidad, yo sé que lo voy a aprovechar al máximo todas las oportunidades que Dios me ha regalado”.

La deportista contó a 100%Noticias que hace unos días culminó el segundo nivel del idioma, preparándose para el tercer nivel. Las clases son en línea.

“Sabía que el inglés pronto iba a llegar y hasta que llegó, la beca se trata del idioma inglés ellos nos dan los materiales, las clases son en línea son bastante dinámicas, gracias a Dios ya llevo culminado dos niveles y los docentes que me han tocado han sido súper excelentes. La próxima semana vamos al tercer nivel y esperamos en Dios culminar con buenas notas”, informó.

Laguna adelantó a 100%Noticias que aplicó para otra beca en el exterior por lo cual se encuentra esperando ser clasificada “yo estoy pidiéndole mucho a Dios poder clasificar a una beca en la universidad de Chicago y solo es de esperar, tener fe y paciencia para poder lograr el objetivo y si no, sé que Dios me va a dar todo conforme a sus propósitos”.

Sayra es la mejor judoca de Centroamérica, muy premiada y admirada, clasificada número uno en sambo femenino y 'Atleta Amateur del Año de Nicaragua' en 2017, las autoridades no le perdonan que haya dedicado "a Dios y a los muertos" de las protestas antigubernamentales de su país una medalla en el Campeonato Panamericano de Sambo Acapulco 2018.

Actualmente, da clases de defensa personal a domicilio, tiene un canal de Youtube y su cuenta en Instagram, donde comparte consejos sobre cómo mantenerse en forma o defenderse de agresiones físicas. También es licenciada en Mercadotecnia y Administración de Empresas.