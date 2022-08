Policía en Nicaragua allana 38 sucursales de la casa de empeños Prisa

Hasta el momento se desconoce si hay una investigación abierta contra los propietarios de la Casa de Empeños Prisa

La sancionada policía sandinista allanó la casa de empeños Prisa. Mario Hurtado Jiménez, propietario de la casa de empeño Prisa confiormó que las 38 sucursales de la empresa se encuentran tomadas por miembros de la policía. Se desconocen las razones del allanamiento o si están siendo investigados.

100%Noticias se comunicó con el gerente general, Mario Hurtado Jiménez, quien denunció que la policía no solo ocupó las sucursales, sino que se llevaron dinero, joyas de oro y plata, así como todos los artículos que se encontraban empeñados, incluso motocicletas.

"Hoy a la fuerza la policía y los antimotines se tomaron las 38 sucursales de la empresa casa empeño Prisa, no tengo ninguna denuncia en la fiscalía, ni de la Unidad de Análisis Financieros (UAF), no tengo noticias de nada, simplemente me llamaron que se tomaron todas las sucursales y se tomaron la oficina central" dijo Hurtado a 100%Noticias.

También informó que cuatro personas se encuentran detenidos, entre ellos, el gerente general y un abogado "se llevaron detenidos a mi gerente y el abogado esta empresa y algunas sucursales me llamaron que se llevaron preso al guarda y al gerente de la sucursal".

"La empresa vale por lo menos $3 millones de dólares, no tengo ninguna explicación, quiero decir que no he cometido ningún delito, salí de la cárcel en el 2014, Ortega me hecho preso por supuestamente usura, estuve preso, me liberó un juez. Desde entonces no me meto en política para nada, no he financiado a ningún grupo que estén contra el gobierno, ni siquiera estoy un chat que hable mal del gobierno, ni siquiera sé porque ha sucedido".

Al mismo tiempo, el propietario de la casa de empeño, informó que su vivienda valorada en 6 millones de dólares fue confiscada. También señaló que sus clientes le han llamado preocupados por sus pertenencias.

"Mi propiedad de cuatro manzanas vale 1.6 millones de dólares; lo que más me preocupa son los 22.500 clientes que me están llamando desesperados que quieren saber ¿qué es lo que va a pasar con sus cosas?, no tengo una explicación para ellos, no me han llamado de la fiscalía, ni de la UAF, ni de ningún lado, ni de la policía, no sé qué es lo que pasó ¿por qué confiscaron todas mis propiedades y mi quinta en Ticuantepe?".

En el allanamiento la policía ocupó artículos sin acta de ocupación "la policía se llevó todo lo que había dinero, joyas de oro, plata. motos empeñadas. artículos. todo se lo llevaron sin acta y sin nada. lo subieron a unos camiones y se lo llevaron. Los clientes me están llamando preocupados porque tengo más de 22,500 preocupados que está pasando con sus cosas, no sé porque la policía se llevó cosas sin acta simplemente se lo llevaron hasta las computadoras nos quitaron el acceso a la oficina central, hicieron que el informático cambiara la contraseña y ahora ellos tienen acceso, estamos manos arriba"

Hurtado sostiene que la empresa de empeño es la más grande de Nicaragua porque tienen presencia en todas las cabeceras departamentales y en otras ciudades importantes del país.

Hurtado aseguró que se siente tranquilo porque no ha cometido ningún delito. Actualmente se encuentra en México por un tratamiento médico.

Tiene doble nacionalidad mexicana y nicaragüense, tiene dos años de estar en México. “estuve contra Somoza, contra la Contra, fui parte del FSLN, me salí del sandinismo, desde el 2014 no me meto para nada en política no tengo ni idea porque me están me hicieron esto".

La casa de empeños tiene presencia en Managua, Juigalpa, Chinandega, Jinotega, Camoapa, Tipitapa, Somoto, Matagalpa, Nueva Guinea, entre otras zonas.