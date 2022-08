Nicaragua envía un buque con alimentos a Cuba

El régimen de Nicaragua no detalló el tipo ni la cantidad de alimentos enviados a Cuba este jueves

El Gobierno de Nicaragua informó este jueves que envió un buque con alimentos a Cuba, como un acto de solidaridad "para las familias cubanas".



El buque Augusto C. Sandino, de bandera nicaragüense, zarpó en la madrugada de este jueves del puerto fluvial Arlen Siu, en la Región Autónoma del Caribe Sur (RACS), con rumbo a la isla caribeña, indicó el Poder Ejecutivo en una nota de prensa.



Las autoridades nicaragüenses esperan que el Augusto C. Sandino llegue el próximo lunes al Puerto Mariel, ubicado en la provincia de Artemisa, en el noroeste de Cuba.



Este es el segundo cargamento de asistencia otorgado por Nicaragua a Cuba en lo que va de 2022, y el quinto desde las manifestaciones callejeras de julio del año pasado en la isla, por la falta de alimentos y medicamentos, recrudecida con la pandemia de la covid-19.



El Gobierno de Nicaragua no detalló el tipo ni la cantidad de alimentos enviados a Cuba este jueves.



En los cargamentos anteriores Nicaragua otorgó a Cuba arroz, fríjoles, aceite, café y enseres.



Los Gobiernos de Nicaragua y Cuba han tenido relaciones estrechas en las épocas en las que el exguerrillero sandinista Daniel Ortega ha gobernado el país, primero de 1985 a 1990, y luego de 2007 hasta la fecha.



Nicaragua y Cuba forman parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (Alba), liderada por la isla caribeña y por Venezuela.